وكيل تعليم الغربية يسدد على تنفيذ خطط النشاط المدرسي لكل الطلاب

شدد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، على قيام جميع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية العشر بجولات متابعة منذ طابور الصباح وحتى نهاية الفترة الصباحية بالمدارس

مؤكدًا ضرورة تنفيذ خطط النشاط المدرسي لجميع الطلاب، وتنفيذ مجموعات الدعم المدرسية، ومتابعة مدى تحصيل الطلاب للمواد الدراسية المقدمة لهم للوقوف على مستوى الطلاب، وإجادة المعلمين لاستخدام أساليب التعلم، وتوزيع التغذية الطلابية يومياً قبل بداية فترة الفسحة، والتأكد من سلامة التغذية وصلاحيتها، والاهتمام بنظافة الفصول والأفنية ودورات المياه، وتوفير المطهرات والصابون بها، وتنظيف أسطح المباني وإزالة أي عوالق بها، والتأكد من صلاحية وسائل الأمن والسلامة، وتوافرها داخل المدارس، وتواجد الزائرة الصحية، وتوافر الأدوية اللازمة لديها.

كما شدد "حسن" على الاهتمام بتواجد الإشراف بصفة مستمرة على الأدوار والفناء ودورات المياه خلال فترة الفسحة المدرسية، والتأكد من خلو الفصول والأدوار وحجرات النشاط والفناء من جميع الطلاب بعد انتهاء اليوم الدراسي، وعدم السماح بدخول أي شخص إلى المدرسة خلال اليوم الدراسي إلا بعد التأكد من هويته والهدف من الزيارة، وتسجيل كافة البيانات بدفتر الأمن.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، وفي إطار اهتماماته بمتابعة سير العملية التعليمية بالمدارس والتأكيد على الانضباط الإداري والتعليمي داخل المدارس.