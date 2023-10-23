تم تنظيم دوري كرة القدم في مراكز شباب بالوادي الجديد. نظم مركز شباب أولاد عبد الله دوري لكرة القدم للشباب في قطاع شباب بلاط.

أكد بهاء الدين شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد، أن الهدف من هذا الدوري هو تعزيز ممارسة الرياضة لدى الشباب وتشجيعهم على ممارسة النشاط البدني.

أشار شوقي إلى أن المشاركة المنتظمة في الأنشطة الرياضية توفر فوائد اجتماعية وصحية متعددة، حيث لا تؤثر فقط على اللياقة البدنية بل تعزز أيضًا اتباع نمط حياة صحي وتساعد في الوقاية من الأمراض غير المعدية.

تم تنظيم دوري كرة القدم للشباب في مركز شباب أولاد عبد الله وشارك فيه 60 عضوًا.

تم تنظيم الدوري تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وبرعاية اللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، وبتوجيهات ومتابعة بهاء شوقي، مدير عام الشباب والرياضة بالوادي الجديد.

مركز شباب أولاد عبد الله ببلاط ينظم دوري كرة القدم للشباب

مركز شباب أولاد عبد الله ببلاط ينظم دوري كرة القدم للشباب