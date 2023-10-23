دوري مراكز الشباب بالوادي الجديد.. نتائج الأسبوع السابع للدور الثاني للمجموعة الثالثة

اقيمت مباريات الأسبوع السابع للدور الثاني للمجموعة الثالثة في دوري مراكز الشباب في الوادي الجديد على ملعب الداخلة في قطاع شباب الداخلة.

وجرت المباراة الأولى بين فريقي مركز شباب الفتح ومركز شباب الجديدة. وأقيمت المباراة الثانية على ملعب مركز شباب بدخلو بين فريقي مركز شباب بدخلو ومركز شباب الهنداو. وجرت المباراة الثالثة على ملعب مركز شباب الراشدة بين فريقي مركز شباب القلمون ومركز شباب الراشدة.

وأكد بهاء الدين شوقي مدير عام الشباب والرياضة في الوادي الجديد أن المديرية تعمل على توفير جميع الإمكانات اللازمة لتنفيذ دوري مراكز الشباب وتعزيز الأنشطة الرياضية داخل المراكز بهدف اكتشاف المواهب الرياضية والتعاون مع الأجهزة الفنية.

وانتهت نتائج مباريات الأسبوع السابع للدور الثاني في مجموعة الثالثة بفوز مركز شباب الفتح على مركز شباب الجديدة بنتيجة 2-1، وهزيمة مركز شباب بدخلو من مركز شباب الهنداو بنتيجة 2-5، وهزيمة مركز شباب القلمون من مركز شباب الراشدة بنتيجة 2-4.

وتتنافس مجموعة الثالثة في الأسبوع السابع بين مراكز شباب قطاع الداخلة برعاية وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي ومحافظ الوادي الجديد اللواء الدكتور محمد الزملوط وبمتابعة من مدير عام الشباب والرياضة بهاء شوقي.

نتائج الاسبوع السابع للدور الثاني للمجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

نتائج الاسبوع السابع للدور الثاني للمجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بالوادي الجديد

نتائج الاسبوع السابع للدور الثاني للمجموعة الثالثة بدوري مراكز الشباب بالوادي الجديد