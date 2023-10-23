الصين تنشر 6 سفن حربية بالشرق الأوسط وتواجد مكثف للبحرية الأمريكية

نشرت الصين ست سفن حربية في الشرق الأوسط، في ظل ارتفاع منسوب التوتر الدولي وحالة من السخونة في الأحداث تشهدها منطقة الشرق الأوسط على خلفية الحرب المستمرة بين حركة حماس والجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر الجاري.

وبينما تبذل الصين جهودها لأجل لعب دور دولي رئيسي في قطاع غزة لإيقاف الحرب الإسرائيلية التي دخلت أسبوعها الثاني، أكدت صحيفة إكسبريس البريطانية أن فرقة العمل 44 للمرافقة البحرية -من المسرح الشرقي لجيش التحرير الشعبي- شاركت في عمليات روتينية في المنطقة، وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصينية.

وتضم فرقة العمل زيبو ومدمرة صواريخ موجهة وفرقاطة جينجتشو وسفينة الإمداد كيانداوهو - وكلها ستتمركز في الشرق الأوسط بينما تستعد إسرائيل لغزو بري لغزة.

ويؤكد وجود هذه السفن الصينية الست على عملياتها في مياه الشرق الأوسط خلال هذه الفترة التي تشهد توترات إقليمية متصاعدة.

وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يعزز فيه الجيش الأمريكي وجوده في الشرق الأوسط، بما في ذلك نشر حاملة طائرات ثانية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وإرسال طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية إلى المنطقة. ذكرت شبكة CNN في وقت سابق أن وزير الدفاع لويد أوستن أمر بأن يستعد ما يقرب من 2000 جندي للانتشار المحتمل في إسرائيل للمساعدة في مهام مثل الدعم الطبي واللوجستي، وفقًا للعديد من مسؤولي الدفاع.

وقال المسؤولون إن الأمر لا يعني أن القوات ستنتشر بالتأكيد، أو أن أيًا منها سيخدم في دور قتالي إذا ذهبوا إلى إسرائيل. لكن قرار أوستن أدى إلى تقصير الوقت الذي يتعين على القوات المحددة الاستعداد للانتشار إذا صدرت لها أوامر بالرحيل، وفقًا للمسؤولين.

لدى الولايات المتحدة بالفعل مجموعة حاملة طائرات قتالية في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​وأخرى في الطريق. ولم يحدد المسؤول المكان الذي ستذهب إليه وحدة مشاة البحرية، لكنها قد تبقى في البحر الأحمر قبالة الساحل الجنوبي لإسرائيل، الأمر الذي من شأنه أن يضع القوات الأمريكية بالقرب من الخطين الساحليين للبلاد.

ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار

وفي وقت سابق، دعا الرئيس الصيني شي جين بينج، إلى ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة، وشدد على ضرورة عدم خروج التصعيد الراهن عن السيطرة، مؤكدًا أن بلاده تعمل على تحقيق مزيد من الاستقرار في الشرق الأوسط، وذلك خلال لقاءه مع رئيس الوزراء مصطفي مدبولي.

وأكد الرئيس الصيني على إقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التعايش السلمي بين فلسطين وإسرائيل.

وأكد أن الصين تقدر الدور المهم الذي تلعبه مصر في تهدئة الوضع، مشدداً على ضرورة عدم خروج الأمور عن السيطرة والتسبب في أزمة إنسانية خطيرة.

وشدد الرئيس الصيني على أن المهمة الأكثر إلحاحا هي وقف إطلاق النار ووقف الحرب في أقرب وقت ممكن لتجنب اتساع نطاق الصراع.

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