مبعوث الصين للشرق الأوسط: العنف في غزة ليس مخرجًا للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية

قال تشاي جون، مبعوث الصين للشرق الأوسط، اليوم السبت، إن العنف في غزة ليس مخرجًا للأزمة الفلسطينية الإسرائيلية، والوضع بات خطير للغاية، مؤكدا ضرورة حشد القوى وبذل الجهود، لوقف إطلاق النار ،وأعمال العنف والقتال.

قمة القاهرة للسلام

وذكر مبعوث الصين لدي الشرق الأوسط المجتمع الدولي، خلال حديثه عبر القاهرة الإخبارية، أنه في حال الاتفاق على وقف إطلاق النار سيتم عبور المساعدات بسلام، كما أن وقف القتال أيضًا يمكن أن نفكر بحل جذري ونهائي للقضية الفلسطينية.

وأكد أن موقف بلاده من القضية الفلسطينية واضح وثابت ولن يتغير، لافتًا إلى أن التأخر في إيجاد الحل في للقضية هو السبب الجذري لتفاقم الوضع الحالي، وأنه على المجتمع الدولي تجنب حدوث كوارث إنسانية أكبر في المنطقة.

وأشار إلى أن العنف لا يجد مخرجًا للمشكلة، وأن السبيل العسكري أيضا لا يؤدي إلا لدوام الصراع، كما ذكر أن حل الدولتين اقتراح على الجميع العودة له، لتحقيق حقوق للشعب الفلسطيني المشروع وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس المحتلة.

وتابع: تابعت كافة الكلمات وسعيد بعودة حل الدولتين الذي شكل توافقًا واسع النطاق بين قادة الدول الحاضرين لقمة القاهرة للسلام".