حسين لبيب يكشف أول إجراء له بعد انتخابه رئيسًا للزمالك

قال حسين لبيب، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إن مجلس إدارة نادي الزمالك عندما درس حالة النادي عبروا من خلاله بكلام من القلب لأعضاء الجمعية العمومية ومن ثم وصل هذا الكلام لقلوبهم، وكانت نتيجته وبكل فخر هي نجاح الـ 12 عضواً كمجلس إدارة بالكامل.

وأضاف "لبيب"، خلال الفقرة الحوارية ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "CBC"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أن الفوز وضع عليهم مسؤولية كبيرة كي يستوفوا الالتزامات التي أعلنوا عنها.

وأشار إلى أن الغرض من ظهوره اليوم على وسائل الإعلام بأن المجلس اتفق بأنه لا يوجد فارق بين رئيس وعضو تحت سن، فالجميع سواسية لخدمة نادي الزمالك.

وعن ميزانية نادي الزمالك، أوضح أن النادي يتبع القانون المصري، والذي يشير إلى أنه عندما أعضاء الجمعية العمومية يرفضون الميزانية تحول للجهاز المركزي للمحاسبات وبعد الاطلاع عليها يخاطب وزارة الشباب والرياضة وليس النادي.