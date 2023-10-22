حسين لبيب يحسم موقف الزمالك من تقسيط غرامة كهربا (فيديو)

رفض حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحديد فكرة تقسيط الغرامة المستحقة على محمود كهربا لاعب الأهلي، لصالح الزمالك، قائلا : "لسنا مسئولين عن حل مشكلة كهربا.. متمسكين بالحصول على الأموال كاش".

زيادة 5% مع كل شهر تأخير للغرامة

وأضاف حسين لبيب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع عبر قناة "صدى البلد" مساء اليوم الأحد: إحنا كنادي مش خسرانين حاجة من تأخير دفع كهربا، دي غرامة من الفيفا، والفيفا قالت خدوا زيادة 5% مع كل شهر تأخير، وفي الآخر هناخد الغرامة بالفوائد بتاعتها”.

وتابع حسين لبيبب: "مش مشكلتنا ندبر لـ كهربا التقسيط.. الفيفا مقالش لينا نقسط"، مختتما “أنا مش خسران حاجة، الفلوس بتزيد معاه، وخليهم معاه، ولن نتسامح في حق النادي”.

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو زيادة شعبية نادي الزمالك، التي يعتبرها قوية وجارفة، معربا عن استعداده لبناء استاد جديد للنادي يتسع لمئات الآلاف من الجماهير.

وأضاف حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع على فضائية "صدي البلد، مساء اليوم الأحد أن الأهلي والزمالك هما أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، وأنه سيعمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بينهما، و سيتم تطوير بروتوكول تعاون بين الناديين يهدف إلى الحفاظ على استقلالية كل نادي دون التدخل في شؤون الآخر.

أحمد فتوح لا يزال عقده ساري مع الزمالك

وأشار إلى أن لاعب الفريق أحمد فتوح لا يزال عقده ساري المفعول مع الزمالك، وسيتم الجلوس معه ومع المدرب للبحث عن حلول وفهم موقفه ومستقبله مع الفريق.

وأكد حسين لبيب أهمية دعم القنوات الرياضية التي تعزز شعبية النادي وتستضيف العائلات الرياضية والشخصيات المؤثرة في العالم الرياضي، وعدم استغلالها في الهجوم على أشخاص.

ينتظر مجلس إدارة فريق نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب - الفائز في انتخابات الفارس الأبيض الجديدة - تسلم مهام عمله في القلعة البيضاء بشكل رسمي، والبت في قضايا مختلفة عدة.

متى يتسلم المجلس الجديد لـ الزمالك مهام عمله؟

في البداية وعقب نهاية الانتخابات بشكل رسمي يجب اعتماد النتيجة والذي يكون من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وتم الاعتماد منها بالفعل.

يأتي اعتماد نتيجة الانتخابات الخطوة الأولى قبل إرسال اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية بالأرقام، ويتم إرسال التقرير إلى الجهة الإدارية التابع لها النادي وهي مديرية الشباب والرياضة.

بعد اعتماد النتيجة من الجهة الإدارية يتم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتمادها وحصول القائمة على الموافقة بشكل نهائي.

لجنة تسليم وتسلم وهي الخطوة الأخيرة التي من خلالها يتسلم مجلس حسين لبيب المهمة بشكل رسمي في القلعة البيضاء، وينتظره الكثير من الملفات المهمة والضرورية التي سيعمل عليها لإخراج الزمالك من مشكلاته في الفترة الأخيرة.