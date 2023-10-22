متى يتسلم مجلس الزمالك الجديد مهام عمله بعد اعتماد نتيجة الانتخابات

بعد اعتماد اللجنة الاولمبية نتيجة الانتخابات

ينتظر مجلس إدارة فريق نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب - الفائز في انتخابات الفارس الأبيص الجديده - تسلم مهام عمله في القلعة البيضاء بشكل رسمي، والبت في عدة قضايا مختلفة.

متى يتسلم المجلس الجديد لـ الزمالك مهام عمله ؟

في البداية وعقب نهاية الانتخابات بشكل رسمي يجب اعتماد النتيجة والذي يكون من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وتم الاعتماد منها بالفعل.

يأتي اعتماد نتيجة الانتخابات الخطوة الأولى قبل إرسال اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية بالأرقام، ويتم إرسال التقرير إلى الجهة الإدارية التابع لها النادي وهي مديرية الشباب والرياضة.

بعد اعتماد النتيجة من الجهة الإدارية يتم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتمادها وحصول القائمة على الموافقة بشكل نهائي.

لجنة تسليم وتسلم وهي الخطوة الاخيرة التي من خلالها يتسلم مجلس حسين لبيب المهمة بشكل رسمي في القلعة البيضاء، وينتظرة الكثير من الملفات المهمة والضرورية التي سيعمل عليها لإخراج الزمالك من مشكلاته في الفترة الأخيره.

أزمات تنتظر حسين لبيب في الزمالك

في مقدمه الازمات التي يُقبل عليها حسين لبيب في القلعة البيضاء هو ملف إيقاف القيد وعدم ضم صفقات جديده، وهو الأهم حتى يتمكن الفريق من السير بشكل طبيعي نحو البطولات، بالإضافة لتجديد عقود نجوم الزمالك على رأسهم أحمد السيد “زيزو” وأحمد فتوح.

مجلس نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب

رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، نائب الرئيس هو هشام نصر، ومنصب أمين الصندوق فاز به حسام المندوة.

أعضاء فوق السن هم أحمد سليمان وهانى برزى وحسين السيد وعمرو علي أدهم ومحمد طارق وهاني شكري

أعضاء الزمالك تحت السن هم نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى