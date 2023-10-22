رئيس الزمالك يكشف عن موقفه من بقاء أحمد فتوح بالقلعة البيضاء (فيديو)

أكد حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك الجديد، أن هدفه خلال الفترة المقبلة هو زيادة شعبية نادي الزمالك، التي يعتبرها قوية وجارفة، معربا عن استعداده لبناء استاد جديد للنادي يتسع لمئات الآلاف من الجماهير.

وأضاف حسين لبيب خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “علي مسئوليتي” والمذاع على فضائية "صدي البلد، مساء اليوم الأحد أن الأهلي والزمالك هما أكبر ناديين في مصر وأفريقيا، وأنه سيعمل على الحفاظ على العلاقات الجيدة بينهما، و سيتم تطوير بروتوكول تعاون بين الناديين يهدف إلى الحفاظ على استقلالية كل نادي دون التدخل في شؤون الآخر.

أحمد فتوح لا يزال عقده ساري مع الزمالك

وأشار إلى أن لاعب الفريق أحمد فتوح لا يزال عقده ساري المفعول مع الزمالك، وسيتم الجلوس معه ومع المدرب للبحث عن حلول وفهم موقفه ومستقبله مع الفريق.

وأكد حسين لبيب أهمية دعم القنوات الرياضية التي تعزز شعبية النادي وتستضيف العائلات الرياضية والشخصيات المؤثرة في العالم الرياضي، وعدم استغلالها في الهجوم على أشخاص.

ينتظر مجلس إدارة فريق نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب - الفائز في انتخابات الفارس الأبيض الجديدة - تسلم مهام عمله في القلعة البيضاء بشكل رسمي، والبت في قضايا مختلفة عدة.

متى يتسلم المجلس الجديد لـ الزمالك مهام عمله؟

في البداية وعقب نهاية الانتخابات بشكل رسمي يجب اعتماد النتيجة والذي يكون من مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، وتم الاعتماد منها بالفعل.

يأتي اعتماد نتيجة الانتخابات الخطوة الأولى قبل إرسال اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات النتيجة النهائية بالأرقام، ويتم إرسال التقرير إلى الجهة الإدارية التابع لها النادي وهي مديرية الشباب والرياضة.

بعد اعتماد النتيجة من الجهة الإدارية يتم إرسالها إلى اللجنة الأولمبية المصرية لاعتمادها وحصول القائمة على الموافقة بشكل نهائي.

لجنة تسليم وتسلم وهي الخطوة الأخيرة التي من خلالها يتسلم مجلس حسين لبيب المهمة بشكل رسمي في القلعة البيضاء، وينتظره الكثير من الملفات المهمة والضرورية التي سيعمل عليها لإخراج الزمالك من مشكلاته في الفترة الأخيرة.

أزمات تنتظر حسين لبيب في الزمالك:

في مقدمة الأزمات التي يُقبل عليها حسين لبيب في القلعة البيضاء هو ملف إيقاف القيد وعدم ضم صفقات جديده، وهو الأهم حتى يتمكن الفريق من السير بشكل طبيعي نحو البطولات، بالإضافة لتجديد عقود نجوم الزمالك على رأسهم أحمد السيد “زيزو” وأحمد فتوح.

مجلس نادي الزمالك الجديد برئاسة حسين لبيب:

رئيس نادي الزمالك حسين لبيب، نائب الرئيس هو هشام نصر، ومنصب أمين الصندوق فاز به حسام المندوة.

أعضاء فوق السن هم أحمد سليمان وهانى برزى وحسين السيد وعمرو علي أدهم ومحمد طارق وهاني شكري.

أعضاء الزمالك تحت السن هم نيرة الأحمر وأحمد خالد حسانين ورامى نصوحى.