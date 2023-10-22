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الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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نشأت الديهي يستبعد قصف إسرائيل الموقع المصري عن قصد: "مش قد جيشنا"

الإعلامي نشأت الديهي
الإعلامي نشأت الديهي

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاحتلال الإسرائيلي اعتذر عن إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، معقبًا: "اسرائيل مش قد الجيش المصري، الجيش المصري عبارة عن فيل وإذا تحرك فسيخيف الجميع".

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "Ten"، مساء الأحد، أن  هناك محاولة لإرباك المشهد وجر الجيش المصري إلى الحرب، معقبًا: "في مجموعة بتحاول تسخين الرأي العام، وتضغط على القيادة السياسية، لكي تدخل مصر الحرب".

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 وأضاف: "اتركوا القيادة السياسية لكي تدير المشهد، ادعموا القيادة السياسية بصمتكم، الحرب ليس عنتريات، ولكنها عبارة عن حسابات دقيقة وسط محيط إقليمي دولي متخاذل" هذا وأعلن المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد غريب عبد الحافظ، عن إصابة أحد أبراج المراقبة الحدودية المصرية بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية عن طريق الخطأ، مما نتج عنه إصابات طفيفة لبعض عناصر المراقبة الحدودية، وقد أبدى الجانب الإسرائيلي أسفه على الحادث غير المتعمد فور وقوعه وجارى التحقيق في ملابسات الواقعة.

قضية بلا صاحب

ونوه إلى أن القضية الفلسطينية للأسف أصبحت بلا صاحب، معقبًا: "هو مين صاحب القضية الفلسطينية الآن، مشيرًا إلى أن ما حدث خلال الأيام الأخيرة، ودعم الدول الاوربية والولايات المتحدة بشكل فج للاحتلال الإسرائيلي، أسقط كافة المساحيق  التجميلية من على كل الوجوه، وباتت الوجوه كئيبة تحتوي على سواد في الوجه بصورة غير مسبوقة".

ونوه إلى أن  فكرة ابتزاز الدولة المصرية والمزايدة على متخذ القرار في ظل هذه الأزمة أمر مرفوض، خاصة وأن الولايات المتحدة تدعم بشكل واضح الاحتلال الإسرائيلي، حتى  يقضي على المقاومة الفلسطينية. 

وأضاف أن مصر في وقت صعب لا تحتل المزايدة، ومن الممكن أن يتم إسقاط هذه الدولة بسبب حماقات البعض، متابعًا : "مصر تعيش وقت طوارئ حقيقي، لا تحتمل الرأي والرأي الآخر، رفاهية الرأي الآخر ليست مطلوبة الآن".

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