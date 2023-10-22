عاجل
حسين لبيب يكشف أول إجراء له بعد انتخابه رئيسًا للزمالك "صحة غزة": المساعدات التي وصلتنا لا تلبي الاحتياجات الكبيرة للمستشفيات (فيديو) الإعلام الإسرائيلي: نتنياهو وراء تأجيل الاجتياح البري لغزة كيا Seltos رباعية الدفع تنطلق في هذه السوق العربية.. ننشر التفاصيل الرئيس الأمريكي وبابا الفاتيكان يبحثان الوضع في غزة
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

لميس الحديدي: سرعة اعتذار جيش الاحتلال عن القصف الخطأ خوف وتأمين جانبنا

الإعلامية لميس الحديدي
الإعلامية لميس الحديدي

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة إصابة جيش الاحتلال الاسرائيلي لموقع مصري حدودي عن طريق الخطأ قائلة: "لانقلق ولكن نحذر لأن لدينا جيش قوي ولكن حكيم وحينما نجمع بين الصفتين لا بد من أن يكون لدينا اطمئنان".

 

قصف موقع مصري بالخطأ

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "الهزيمة التي طالت الجيش الاسرائيلي على مدار التاريخ كانت من الجيش المصري وإحنا بنتكلم دلوقتي عن قوات مصرية مختلفة تماما عن أيام حرب 1973 هزموا الجيش الاسرائيل وكان ما زال خارجا من حرب يونيو 1967".

txt

لميس الحديدي تسخر من علاقة نتنياهو وبايدن: بيتصل بيه يقوله اقتلهم بالراحة

txt

أمريكا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات الأخيرة


وأكملت: "جيشنا حكيم وليس كل خطأ نرد عليه طالما كل طرف عارف قيمة الآخر سرعة إعلان الجيش الاسرائيلي في إصدار بيان اعتذار وإجراء تحقيق هو دليل أنه عامل حساب مصر وعاوز يأمن من جانبك لأن مصر بتقول كلام جامد ضدك غير متوقع وتضغط في المساعدات عشان تدخل".


ولفت إلى أن ما حدث على الحدود لن يثني مصر عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، وهنفضل نقول إنه مجرم حرب، وتقومون بحرب إبادة في غزة، قائلة: هما بيقولوا خطأ لكن في كل الأحوال موقفنا مش هيتغير".


واستطردت:" الجيش الإسرائيلي أعلن إنه هيفتح تحقيق، وإحنا في مصر هنفتح تحقيقات، ولو عديناها مرة مش هنعديها مرة تاني، ولازم يجب أن تحذر، دي مصر والحدود، ويجب أن تتجنبوا الأخطاء".


وأردفت: “جيشنا قوي ومسلح ومدرب وحام للحدود، وقضيتنا مفهومة، ولكنه حكيم، مش أي خطأ هنرد عليه، والأخطاء على الحدود وإردة طالما كل طرف عارف قيمة الطرف الآخر”.

مواد متعلقة

لميس الحديدي تسخر من علاقة نتنياهو وبايدن: بيتصل بيه يقوله اقتلهم بالراحة

فلسطين تدعو المجتمع الدولي للوقوف أمام العدوان الإسرائيلي على غزة

وزير الدفاع الإسرائيلي: اجتياح غزة قد يستمر 3 أشهر

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الهولندية التصعيد العسكري الإسرائيلي في غزة

الأونروا تعلن مقتل 29 من موظفيها في غزة

"سنخرج من غزة إلى السماء فقط".. آخر ما كتبه الصحفي رشدي السراج

لميس الحديدي تبكي بسبب قصف مستشفى المعمداني.. مشاهد لا يحتملها بشر (فيديو)
الجريدة الورقية