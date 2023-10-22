لميس الحديدي: سرعة اعتذار جيش الاحتلال عن القصف الخطأ خوف وتأمين جانبنا

علقت الإعلامية لميس الحديدي على حادثة إصابة جيش الاحتلال الاسرائيلي لموقع مصري حدودي عن طريق الخطأ قائلة: "لانقلق ولكن نحذر لأن لدينا جيش قوي ولكن حكيم وحينما نجمع بين الصفتين لا بد من أن يكون لدينا اطمئنان".

قصف موقع مصري بالخطأ

وأضافت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة ON: "الهزيمة التي طالت الجيش الاسرائيلي على مدار التاريخ كانت من الجيش المصري وإحنا بنتكلم دلوقتي عن قوات مصرية مختلفة تماما عن أيام حرب 1973 هزموا الجيش الاسرائيل وكان ما زال خارجا من حرب يونيو 1967".



وأكملت: "جيشنا حكيم وليس كل خطأ نرد عليه طالما كل طرف عارف قيمة الآخر سرعة إعلان الجيش الاسرائيلي في إصدار بيان اعتذار وإجراء تحقيق هو دليل أنه عامل حساب مصر وعاوز يأمن من جانبك لأن مصر بتقول كلام جامد ضدك غير متوقع وتضغط في المساعدات عشان تدخل".



ولفت إلى أن ما حدث على الحدود لن يثني مصر عن موقفها ودعمها للقضية الفلسطينية، وهنفضل نقول إنه مجرم حرب، وتقومون بحرب إبادة في غزة، قائلة: هما بيقولوا خطأ لكن في كل الأحوال موقفنا مش هيتغير".



واستطردت:" الجيش الإسرائيلي أعلن إنه هيفتح تحقيق، وإحنا في مصر هنفتح تحقيقات، ولو عديناها مرة مش هنعديها مرة تاني، ولازم يجب أن تحذر، دي مصر والحدود، ويجب أن تتجنبوا الأخطاء".



وأردفت: “جيشنا قوي ومسلح ومدرب وحام للحدود، وقضيتنا مفهومة، ولكنه حكيم، مش أي خطأ هنرد عليه، والأخطاء على الحدود وإردة طالما كل طرف عارف قيمة الطرف الآخر”.