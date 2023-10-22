تأجيل محاكمة المتهم بإزهاق روح شقيقه ووالدته بالهرم لهذا الموعد

قررت محكمة جنايات الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بإزهاق روح شقيقه ووالدته والشروع في إنهاء حياة زوج شقيقته بمنطقة الهرم، لجلسة 24 أكتوبر.



وقد أحالت المحكمة، في الجلسة السابقة، المتهم لمستشفى الصحة النفسية، وإعداد تقرير فني جديد عن حالته النفسية.



وفي الجلسة الماضية، استمعت المحكمة إلى الطبيب النفسي، والذي أكد أن المتهم كان يعاني من اضطرابات غير طبيعية في رد الفعل، وبخاصة بعد ارتكاب جريمة قتل عائلته كان هادئًا واقفًا على الجثث ويشرب الماء وهو متجمد المشاعر تمامًا ومتناقض الإحساس غير الملائم للوضع وخطورة الحادث، وأيضًا من بيانه الخاص لم يكن هناك عواطف أو ندم أو تقدير لعواقب أفعاله.



قد أحالت الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة لمعاقبة المتهم، وذلك على خلفية التحقيقات في القضية رقم 54290 لسنة 2020 جنايات قسم الهرم والمقيدة برقم 81 22 لسنة 2020 کلى السادس من أكتوبر.



وذلك لأنه في يوم 2020/11/17 بدائرة قسم الهرم قتل المتهم شقيقه المجني عليه - من غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ نشبت بينهما - مشادة ؛ فاستشاط لها غضبا، وسولت له نفسه قتل أخيه.

وقد اقترنت تلك الجناية بأخرى عمدا من هي أنه وفي ذات الزمان والمكان سالفي البيان قتل والدته المجني عليها - غير سبق إصرار ولا ترصد ؛ إذ هبت لنجدة ولدها من تعدي المتهم عليه -موضوع الاتهام آنف البيان-، فما كان من المتهم إلا أن عاجلها بطعنات لإزهاق روحها.