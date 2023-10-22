لميس الحديدي تسخر من علاقة نتنياهو وبايدن: بيتصل بيه يقوله اقتلهم بالراحة

قالت الإعلامية لميس الحديدي إن ارتفاع عدد شهداء الغارات الإسرائيلية على غزة إلى 4651 شهيدًا، منهم نحو 70% من الأطفال والنساء.

ولفت عبر برنامجها "كلمة أخيرة" الذي تقدمه على شاشة أون إلى أن 1873 طفلا قضوا في هذا العدوان الغاشم بما يعادل ثلث الضحايا من الأطفال منذ بداية العدوان.



ونوهت إلى أنها حربًا تستهدف الأطفال وإن صحت تسميتها فهي "حرب الأطفال" لأنه عدوان أساسا على الأطفال، مواصلة: “جيش الاحتلال يقول قدامنا شهرا أو شهرين للقضاء على حماس وتقريبا قصدهم القضاء على غزة وإبادة الشعب الفلسطيني وهذا الهدف الرئيسي وسط ازدواجية معايير لافتة وأمام مرأى ومسمع من المجتمع الدولي”.



وعن إجراء الرئيس الأمريكي اتصال هاتفي بين الرئيس بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي قالت ساخرة: "تقريبا ده ثامن أو تاسع اتصال بينهما منذ بداية الأزمة وتقريبا بايدن بقى بيكلم رئيس وزراء نتنياهو أكتر ما بيكلم الوزراء في واشنطن".



أضافت ساخرة: “أعتقد أنه علاقة وثيقة حميمة تاسع أو ثامن بين الرئيس الأمريكي وبين رئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو وقله النهاردة خلي القتل في حدود القانون الدولي تقريبا بيصحوا الصبح يسلمون على بعض ويقولون لبعض بونجور العلاقة باتت شديدة الاستفزاز”.

وأضافت ساخرة: “تقريبا قله لو سمحت يابيبي إققتلهم باراحة وقلل العدد لان الموضوع بقى دمه تقيل أمام العالم، مواصلة: ”معايير مزدوجة لعالم يقول إنه ديموقراطي".