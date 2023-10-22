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الأحد 22 أكتوبر 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

أمريكا تدعو مواطنيها لعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات الأخيرة

العراق
العراق

طالبت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الأحد المواطنين الأمريكيين بعدم السفر إلى العراق بعد الهجمات التي تعرضت لها القوات والأفراد الأمريكيين بالمنطقة في الآونة الأخيرة.

 

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وكانت طائرات مسيرة وصواريخ استهدفت، مساء الخميس الماضي، قاعدة «عين الأسد» الجوية التي تستضيف قوات أمريكية وأخرى دولية بالعراق.

وقال الجيش العراقي إنه أغلق المنطقة المحيطة بالقاعدة وبدأ عملية تمشيط.

وأوضحت المصادر إنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الهجمات تسببت في خسائر مادية أو بشرية.

وكان هذا الهجوم هو الثالث في أقل من 24 ساعة الذي يستهدف قواعد جوية تستضيف قوات أمريكية بالعراق.

حيث استُهدفت القوات العسكرية الأمريكية في العراق، الأربعاء، في هجومين منفصلين بطائرات مسيرة، تسبب أحدهما في إصابات طفيفة لعدد قليل من القوات على الرغم من تمكن الجيش الأمريكي من اعتراض الطائرة المسيرة المسلحة.

 

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