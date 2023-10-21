السبت 21 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

رئيس البنك الأهلي يهنئ حسين لبيب والقائمة الموحدة بعد فوزهم بالإنتخابات

أشرف نصار، رئيس البنك
أشرف نصار، رئيس البنك الأهلي

هنأ اللواء أشرف نصار رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي والسادة أعضاء المجلس مجلس إدارة نادي الزمالك الجديد برئاسة كابتن حسين لبيب الذى نال ثقة الجمعية العمومية فى قيادة الفارس الأبيض خلال الفترة المقبلة .

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متمنين لنادي الزمالك والصرح الرياضي العريق وجماهيره العظيمة ومجلس إدارته النجاح والتوفيق في قادم المواعيد.

موعد مباراة إنبي والبنك الأهلي في الدوري المصري اليوم

يستضيف ستاد بتروسبورت، مساء اليوم، مباراة البنك الأهلي إنبي التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدوري .

ومن المقرر أن تنطلق صافرة مباراة البنك الأهلي إنبي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم السبت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم" دوري نايل".

وتذاع مباراة إنبي والبنك الأهلي على ملعب بتروسبورت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمسابقة الدوري .

ويتواجد فريق إنبي فى المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد نقطة واحدة، فيما يقع البنك الأهلي في المركز الثامن عشر متذيلًا جدول الترتيب.

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