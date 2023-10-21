حسين لبيب في بيان رسمي: لا مجال للإقصاء في الزمالك

أصدر حسين لبيب رئيس مجلس إدرة نادي الزمالك، بيانا رسميًا بعد انتهاء العملية الانتخابية بالقلعة البيضاء لوضع أساس للمرحلة المقبلة داخل النادي.

وجاء محتوى بيان حسين لبيب كالتالي:

"أتشرف أنا وزملائي أعضاء مجلس إدارة النادي بتقديم التهنئة لحضراتكم على الحفل الانتخابي الذي شهد اختيار من يمثلكم.

كما يطيب لي أن أتقدم بكل الشكر والتقدير لكل من أسهم في إتمام ونجاح هذا اليوم العظيم من أعضاء الجمعية العمومية بكل توجهاتهم.

والشكر موصول إلى السادة أعضاء الهيئة القضائية ومسؤولي الجهة الإدارية وجميع الجهات المعنيَّة على جهدهم الكريم.

ولا يفوتنا شكر جميع المرشحين على مشاركتهم الإيجابية ونثمِّن بكل التقدير مبادرات التهنئة الكريمة من المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، وفي مقدمتهم المحاسب هاني العتال، التي تؤكد الشعور بالمسؤولية ووحدة الصف، وتدعم الشعور بالأمل في مستقبل أفضل في هذه اللحظات الفارقة من تاريخ نادينا.

لا أجد من الكلمات ما يعبر عمَّا يجول في خاطري من أفكار ومشاعر، إنه الأمل والفرحة والشعور بالمسؤولية.

نؤكد مجددًا أننا ندرك ونشارك حضراتكم آمالكم وطموحاتكم، وسوف نسعى معكم إلى تحقيقها والانتقال بنادينا إلى المكانة التي تليق به.

وسوف نلتزم بالقيم والمبادئ التي توافقنا عليها وصولًا إلى آمال تاقت إليها نفوسنا حيث إعلاء المصلحة العامة.

لا مجال للتجاوزات ولا إقصاء لأحد، قلوبنا وعقولنا مفتوحون وأيادينا مبسوطة للجميع.

نحترم كل الأطراف وندعوهم إلى المشاركة في تحمل المسؤولية من خلال عمل جماعي منظَّم يؤسس لمرحلة جديدة، ولنؤكد معًا أن شعار الزمالك أولًا هو الحقيقة الواقعة، وأن الزمالك يسع الجميع ويحترمهم.

عاش نادي الزمالك أكبر قلعة رياضية في مصر".

وأعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك، نجاح القائمة الموحدة برئاسة حسين لبيب ووهشام نصر نائبًا للرئيس وحسام المندوه أمينا للصندوق وعضوية كل من أحمد سليمان وعمرو أدهم ومحمد طارق و هاني شكري وهاني برزي وحسين السيد بينما جاء على مقعد الأعضاء تحت السن كل من نيرة الأحمر ورامي نصوحي وأحمد خالد سعيد.