غداً.. مُحاكمة تاجر مُتهم بإنهاء حياة شخص بالبدرشين

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الاثنين، مُحاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة إنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما في منطقة البدرشين.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2084 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة المُتهم ع . ع - 39 عاماً، ويعمل تاجر أدوات منزلية مقيم بالبدرشين، وذلك لأنه في يوم 28/3/2023 أنهى حياة ع. م عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، كما تم إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص، وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.