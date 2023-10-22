الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

غداً.. مُحاكمة تاجر مُتهم بإنهاء حياة شخص بالبدرشين

محكمة
محكمة

تستكمل محكمة جنايات جنوب الجيزة، غداً الاثنين، مُحاكمة تاجر أدوات منزلية بتهمة إنهاء حياة شخص بسبب خلافات بينهما في منطقة البدرشين.

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وأسندت النيابة العامة للمُتهم في القضية رقم 4912 لسنة 2023 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 2084 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة المُتهم ع . ع - 39 عاماً، ويعمل تاجر أدوات منزلية مقيم بالبدرشين، وذلك لأنه في يوم 28/3/2023 أنهى حياة ع. م عمدًا مع سبق الإصرار.

وجاء ذلك بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق الروح، على إثر الخلاف الواقع بينهما، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا بسلاح أبيض "مطواة " قاصدًا من ذلك قتله، فأحدث إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق، كما تم إحراز سلاح أبيض "مطواة" بغير ترخيص، وبدون ضرورة مهنية أو حرفية.

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