أول دواء لعلاج حمى الضنك بأنواعها الأربعة.. جونسون أند جونسون تكشف التفاصيل

طورت شركة جونسون آند جونسون الأمريكية عقار جديد لعلاج حمى الضنك، حيث أظهرت نتائج التجارب التى أجريت على البشر، أنه يحمي من الفيروس المسبب للمرض.

ووفقًا لما نشرته وكالة "رويترز"، يعد هذا العقار أول دواء على الإطلاق يُظهر نشاطًا مضادًا للفيروسات ضد حمى الضنك الذي ينقله البعوض، وجاءت تلك النتائج بعد إعطاء 10 متطوعين جرعة عالية من حبوب جونسون آند جونسون قبل خمسة أيام من حقنهم بنوع من حمى الضنك، واستمروا في تناول الدواء لمدة 21 يومًا بعد ذلك.

حمى الضنك

وخلصت نتائج التجربة إلى أنه لم يُظهر ستة من العشرة، أي فيروس حمى الضنك يمكن اكتشافه في دمائهم بعد تعرضهم للعامل الممرض، وكذلك عدم وجود علامات على أن جهاز المناعة لديهم تشير إلى أنه قد استجاب للعدوى بالفيروس على مدار 85 يومًا من المراقبة.

وتدعم البيانات المبكرة الإيجابية تجارب المرحلة الثانية الجارية، للوقاية من الأنواع الأربعة المختلفة من حمى الضنك، مشيرة إلى أن الدواء على شكل أقراص، وهو يعمل عن طريق منع عمل اثنين من البروتينات الفيروسية، ما يمنع الفيروس من صنع نسخ من نفسه داخل الجسم.

جدير بالذكر أن حمى الضنك، فيروس موجود منذ فترة طويلة في معظم أنحاء آسيا وأمريكا اللاتينية ودول أفريقيا، يتسبب في ملايين الإصابات كل عام وعشرات الآلاف من الوفيات، ومن المرجح أن ينتشر بشكل أكبر مع تغير المناخ الذي يجعل المزيد من المناطق مناسبة للبعوض الذي ينشره.