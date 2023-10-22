مروان حمدي يقود تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام فاركو

يبحث الإسماعيلي عن تحقيق الفوز أمام فاركو، في المباراة التي تجمع الفريقان، ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم 2023/2024.

ويبحث إيهاب جلال، المدير الفني للدروايش، عن الانتصار في مواجهة اليوم، من أجل تحسين وضع الفريق في جدول مسابقة الدوري العام المصري.

ومن المتوقع أن يقود مروان حمدي وعبد الرحمن مجدي تشكيل الإسماعيلي خلال مواجهة اليوم أمام فاركو.

تشكيل الإسماعيلي المتوقع أمام فاركو

حراسة المرمى: محمد فوزي

الدفاع: إياد العسقلاني، محمد هاشم، محمد نصر، حمدي النقاز

الوسط: محمد مخلوف، عمر الساعي، محمد عبدالسميع

خط الهجوم: مروان حمدي، ياو أنور، عبدالرحمن مجدي.

الإسماعيلي وفاركو.. موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق مواجهة الإسماعيلي أمام فاركو في السابعة من مساء اليوم الأحد، والتي يستضيفها ستاد الإسماعيلية، حيث يرغب الجهاز الفني للدراويش استغلال هذا الأمر.

القناة الناقلة لمباراة الإسماعيلي وفاركو

تُذاع مواجهة الإسماعيلي أمام فاركو عبر قناة "أون تايم سبورت"، والتي حصلت على الحقوق الحصرية لمباريات الدوري المصري خلال السنوات الماضية.

في السياق ذاته، أتم الإسماعيلي تدريباته، ضمن برنامج الإعداد للقاء فاركو الأحد المقبل في رابع جولات مسابقة الدوري المحلي.

واشتمل المران على مجموعة من التدريبات المتنوعة منها التسليم والتسلم واللعب في المساحات الضيقة فضلا عن سرعة التحول من الجانب الدفاعي إلى الهجومي.

يذكر أن الإسماعيلي يأتي في المركز الحادي عشر في الدوري المصري برصيد 3 نقاط بينما يحتل فاركو المركز قبل الأخيرة بنقطة واحدة.