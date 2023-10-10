الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تأكيدا للوفد..فاركو يعلن تعيين خالد جلال مديرا فنيا للفريق

خالد جلال
خالد جلال

أعلن نادي فاركو برئاسة عز الدين ياشار حلمي التعاقد مع خالد جلال لتولي القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم، خلفًا للبرتغالي برونو روماو.

وكانت أخر محطات خالد جلال التدريبية بنادي البنك الأهلي، وسبق له قيادة نادي الزمالك للفوز بكأس مصر أثناء تدريبه للفريق الأبيض.
يحتل فاركو المركز الـ 17 ببطولة الدوري الممتاز برصيد نقطة واحدة بعد مرور 3 جوالات من المسابقة، من تعادل وحيد وهزيمتين.

وكان نادي فاركو وجه الشكر للمدرب البرتغالي على الفترة التي قضاها مع الفريق البرتقالي منذ توليه المسئولية بنهاية الموسم الماضي.
 

أول إقالة في الدوري المصري:

 

وتعتبر اقالة برونو روماو الأولى في الدوري المصري الممتاز في موسمه الكروي الجديد 2023-2024.

وكانت الوفد أشارت صباح اليوم الثلاثاء إلى أن خالد جلال بات المدرب الأقرب لتولي مهام القيادة الفنية لفاركو بعد إقالة روماو.

 


 

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