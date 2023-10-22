إيهاب جلال يعلن تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو

أعلن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن تشكيل الدراويش الرسمي الذي يواجه به نظيره فريق فاركو بعد قليل ضمن منافسات الجولة الرابعة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الإسماعيلي لمواجهة فاركو بالدوري

وتنطلق مباراة الإسماعيلي ضد فاركو في تمام الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد بتوقيت القاهرة ، وتكون المباراة على ملعب استاد الإسماعيلية.

وجاء تشكيل الإسماعيلي كالتالي . .

في حراسة المرمى .. محمد فوزي .

في خط الدفاع .. محمد هاشم ، محمد نصر ، اياد العسقلاني ، حمدي النقاز.

في خط الوسط .. محمد مخلوف ، عمر الساعي ، محمد عبدالسميع ، مروان حمدي ، عبدالرحمن مجدي.

في خط الهجوم.. ياو أنور .

ويدخل الاسماعيلي المباراة وهو يحتل المركز الثالث عشر في جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد ثلاث نقاط جمعهما من ثلاث مباريات تلقي الهزيمة في اثنين من زد والأهلي وحقق الفوز في واحدة على حساب الاتحاد السكندري.