تعليق أحمد موسى على قصف إسرائيل لموقع مصري بالخطأ (فيديو)

قال الإعلامي أحمد موسى، إن التطورات التي تشهدها المنطقة حاليًا تشير إلى احتمالية حدوث حرب إقليمية.

وأضاف أحمد موسى خلال برنامجه "على مسؤوليتي" على فضائية صدى البلد، مساء اليوم أن هناك أشخاصًا يسعون لإثارة الرأي العام وزيادة هذا التوتر بعد حادث قصف موقع مصري من قوات إسرائيلية بالخطأ، مشددًا على أن هناك أخطاء تحدث بين الدول على الحدود ومنذ شهور اقتحم مجند مصري الحدود الإسرائيلية وقتل مجندين إسرائيليين واعتذرنا عن الحادث، والجانب الإسرائيلي اليوم اعتذر أيضًا عن الحادث.

وتابع أحمد موسى: “مصر تتحلى بالصبر وتجنب الاستفزازات في هذه الفترة الصعبة”، مشيرًا إلى أن مصر تتبنى سياسة ثابتة وتتعامل بحكمة، وأنه يتعين على الجميع الحفاظ على الهدوء في ظل هذه التطورات المتصاعدة.

وذكرت فضائية “إكسترا نيوز” في نبأ عاجل، فتح منفذ رفح البرى غدًا لدخول مساعدات إنسانية لقطاع غزة.

وأعلنت أنه تم تجهيز عدد 40 شاحنة مساعدات إنسانية لإدخالها إلى قطاع غزة عبر منفذ رفح البرى غدًا، بعد أن تحرّكت الدفعة الثانية من قوافل المساعدات الإنسانية، إلى قطاع غزة عبر معبر رفح.

بدء دخول المساعدات إلى غزة:

ودخلت أولى المساعدات الإنسانية من مصر إلى غزة - في وقت سابق أمس- حيث تتزايد حاجة السكان إلى الغذاء والدواء، بعد أسبوعين من القصف المكثف والحصار المحكم من إسرائيل على القطاع.

يعد معبر رفح نقطة الخروج الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة ويحد صحراء سيناء على الجانب المصري، وهناك معبران آخران فقط لدخول قطاع غزة والخروج منه، هما معبر إيريز، وهو معبر مع إسرائيل في شمال غزة ومعبر كرم أبوسالم، وهو معبر تجاري فقط بين إسرائيل وغزة، وإسرائيل تغلق كليهما.

قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة سلامة معروف، إن 70% من سكان القطاع، بواقع 1.5 مليون فلسطيني، خارج منازلهم قسريًا.

وأضاف، في بيان، نقلته وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن 70% من سكان غزة متواجدون في مراكز إيواء تصل إلى أكثر من 220 مركزًا، أو تجمعات مستضيفة في مختلف المحافظات.

وتابع: الاحتلال يتعمد إلحاق أكبر قدر من الخسائر والأضرار في المباني السكنية والمنشآت العامة والمرافق الخدماتية، مشيرًا إلى أن 50% من الوحدات السكنية بقطاع غزة تضررت بشكل كلي أو جزئي؛ جراء شدة القصف.

ولفت إلى استهداف أحياء سكنية بالكامل بآلاف أطنان القنابل شديدة الانفجار، معلنًا حصر أضرار متفاوتة في أكثر من 165 ألف وحدة سكنية، وقرابة 20 ألف وحدة سكنية هدمت كليًا أو باتت غير صالحة للسكن.

وأكمل: هذه النكبة الإنسانية تحدث أمام نظر وسمع العالم أجمع، دون أن يحرك ساكنًا لوقف العدوان الغاشم وجريمة الإبادة الجماعية بحق شعبنا، أو يستجيب لنداءات الاستغاثة ويضع حدًا لجريمة العقاب الجماعي التي خلفت مشهدًا إنسانيًا كارثيًا».

واستطرد: نحمل المجتمع الدولي الصامت بدوله ومؤسساته المعنية المسئولية عن استمرار هذه النكبة الإنسانية، التي فاقت في إجرامها كل ما سجلته النازية من فظائع، وزادت أعداد ضحاياها عما تسببت به داعش.