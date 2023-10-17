أحمد موسى: أمريكا تحمي جرائم إسرائيل.. ومصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء

استنكر الإعلامي أحمد موسى، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مستشفى في قطاع غزة، وهو ما أسفر عن استشهاد مئات الفلسطينيين.

وقال أحمد موسى، خلال برنامجه على مسئوليتي، على فضائية صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ٥٠٠ شهيد ومصاب نتيجة استهداف الكيان الصهيوني لمستشفى المعمداني في غزة، متابعًا أن أمريكا تحمي جرائم إسرائيل بإبادة جماعية للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

مصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء:

وأضاف أحمد موسى، أن مصر لن تسمح بالاقتراب من سيناء، مسئولية عربي أكد في حديثه مع مسؤول أوروبي أن تهجير الفلسطينيين يعني حربًا، لافتًا إلى أن الإعلام الغربي يناصر القاتل نتنياهو ويدين كفاح الشعب الفلسطيني.

وكان الإعلامي أحمد موسى، قال إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية وما يحدث في قطاع غزة لوزير خارجية أمريكا.



وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المُذاع عبر فضائية " صدى البلد"، : "المساعدات الغذائية ستدخل قطاع غزة غدًا أو بعد غد على أكثر تقدير، لأن هناك تحركًا جديدًا سيحدث خلال الساعات المقبلة".

وتابع أحمد موسى: "الرئيس السيسي أوضح أن 100 ألف فلسطيني مصاب مقابل 12 ألف مصاب إسرائيلي خلال أحداث غزة، وقال إن هناك 12 ألفًا و500 شهيد فلسطيني سقطوا منذ بداية الأحداث في قطاع غزة"، لافتًا إلى أن الرئيس السيسي أكد لوزير الخارجية الأمريكي إدانة مصر لقتل المدنيين".

أعلن جيش الاحتلال عن ارتفاع عدد القتلى في صفوف جنوده إلى 301، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أفادت قناة "القاهرة الإخبارية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلى يقصف بشكل مكثف بلدات لبنانية بطول الحدود.

وكانت وزارة الخارجية اللبنانية أعلنت أن وزير الخارجية عبدالله بوحبيب عقد سلسلة اجتماعات في إطار حملة دبلوماسية استباقية تهدف لمنع التصعيد وانزلاق الأوضاع في المنطقة إلى الأسوأ، مشيرة إلى أن هذه الحملة جاءت بالتشاور المفتوح مع رئيس مجلس الوزراء.

وحثت وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا، اليوم الثلاثاء، إيران على ممارسة دور في تهدئة الموقف فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي.. مؤكدة أهمية خفض التصعيد في قطاع غزة وإطلاق سراح المدنيين المحتجزين في أقرب وقت.

واتفقت كاميكاوا مع نظيرها الإيراني حسين أمير عبداللهيان في اتصال هاتفي على دور المجتمع الدولي في تقديم المساعدة.

على صعيد متصل، أعلنت اليابان تقديم مساعدات إنسانية طارئة بقيمة إجمالية تبلغ 10 ملايين دولار من خلال المنظمات الدولية لدعم المدنيين في قطاع غزة، وذلك في ظل الأوضاع الإنسانية المتدهورة في قطاع غزة بفلسطين.

وأوضحت سفارة اليابان بالقاهرة - في بيان - أن طوكيو ستواصل جهودها الدبلوماسية من أجل تحسين وصول المساعدات الإنسانية حتى يتمكن المدنيون الأبرياء واللاجئون الفلسطينيون من الحصول على المساعدات الضرورية مثل الغذاء والماء والرعاية الصحية والطبية وما إلى ذلك.