عبدالرحمن سامح يتوج بفضية كأس العالم والأولمبية تهنئ اتحاد السباحة

هنأ مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب المهندس ياسر إدريس رئيس اتحاد السباحة بعد حصول عبدالرحمن سامح على الميدالية الفضية لمنافسات 50 متر فراشة بكأس العالم بالمجر.



وكان عبدالرحمن سامح قد حقق من قبل الميدالية الذهبية لمنافسات 50 متر فراشة التي أقيمت باليونان وإستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية



وأكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية