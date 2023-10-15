عبد الرحمن سامح يرفض الإحتفال بذهبية العالم تضامناً مع فلسطين

رفض السباح المصري عبد الرحمن سامح الإحتفال بالميدالية الذهبية التاريخية التي توج بها مساء اليوم في بطولة العالم لمسافة 50 متر فراشة.

وقال عبد الرحمن سامح في تصريحات بعد حصوله على ذهبية بطولة العالم: “ لن يمكنني الإحتفال بهذه الميدالية، لا أعرف اذا كان علي الإحتفال أم لا في ظل ما يتعرض له إخوتي في فلسطين ”.

وأضاف: “ لقد عشت إسبوعاً في غاية الصعوبة على المستوى الذهني بسبب هذا الأمر ”.

وأكمل: “ طوال الأسبوع الماضي كنت أتعرض لهجوم بسبب دعمي لفلسطين كما أنني تلقيت تهديدات بالقتل ”.

وأتم: “ كان على أسرتي أن تذهب كل يوم للنوم وهي لا تعلم اذا كان من الممكن أن يقتحم أحدهم شقتي في اليوم التالي ”.