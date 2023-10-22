وزير الصحة يناقش مع أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب بسوهاج مطالب أهالي المحافظة

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اجتماعًا، بحضور قيادات وزارة الصحة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة، في ديوان عام المحافظة، وذلك عقب ختام جولته الميدانية التي أجراها اليوم الأحد، بعدد من المستشفيات بسوهاج.

تناول وزير الصحة والسكان، تفاصيل جولته الميدانية التي أجراها اليوم، وما شهده على أرض الواقع من الخدمات المقدمة للمواطنين، والتحديات والاحتياجات التي قد تؤثر على سير الخدمات الطبية، والإجراءات التي تم اتخاذها على الفور حيال ذلك، وكذلك الخطط المستقبلية لمواجهة كافة التحديات.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أنه جارٍ العمل بـ20 مشروعًا بين إنشاء جديد وتطوير ورفع كفاءة، بالإضافة إلى مشروعات حياة كريمة والتي تشمل 4 مستشفيات و179 وحدة صحية و35 نقطة إسعاف.

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير أكد أن العمل في تطوير المنظومة الصحية داخل المحافظة يتم وفقًا للأولويات المحددة، مشيدًا بمعدلات الإنجاز والتي تشير إلى أنه بنهاية عام 2025 سيتم دراسة إدراج محافظة سوهاج، ضمن المراحل القادمة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

استمع الوزير إلى مطالب أهالي محافظة سوهاج، فيما يخص المنظومة الصحية، والتي تم طرحها أثناء اللقاء من خلال أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب الممثلين لمختلف دوائر المحافظة، مستعرضًا في هذا الصدد المشروعات والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة.

وفيما يخص أعداد أسرة العناية المركزة، أكد الوزير أن الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها لمشروع العنايات المركزة والذي تم تشغيله تجريبيًا بمحافظة القاهرة، سيجري تعميمه على مراحل في كافة المحافظات.

وعقب اللقاء، عقد وزير الصحة والسكان مؤتمرًا صحفيًا للرد على استفسارات وأسئلة السادة الإعلاميين، حيث استعرض الوزير خطة العمل التي يتم تنفيذها للنهوض بالمنظومة الصحية بمحافظة سوهاج.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، أن الوزارة تضع المنظومة الصحية في محافظة سوهاج ضمن أولوياتها بمحافظات الصعيد، والتي عانت لسنوات طويلة من تعثر المشروعات بها، والقطاع الصحي تحديدًا، والتي أصبحت الآن على رأس أولويات الدولة المصرية بمختلف المجالات.

كما أكد الوزير حرصه على الزيارات الميدانية دوريًا لمختلف المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية، للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، موجهًا الشكر للواء طارق الفقي محافظ سوهاج، لدوره الفعال والملموس على أرض الواقع في النهوض بالمحافظة في مختلف المجالات على مدار السنوات الماضية.

وفي كلمته، أعرب اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن سعادته بزيارة الدكتور خالد عبدالغفار للمحافظة، والتي تفقد خلالها عددًا من المنشآت الطبية، لمتابعة خطة الدولة لتطوير القطاع الصحي والنهوض به وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، كما ثمن المحافظ الجهود المبذولة من جانب الدكتور خالد عبدالغفار لتذليل كافة العقبات والتحديات التي تواجه بعض المشروعات، فضلًا عن دعمه للقطاع الصحي بالمحافظة.