الصحة العالمية: مساعدات غزة مجرد قطرة.. والاحتلال يستخدم أسلحة محرمة

أكدت منظمة الصحة العالمية، إن المساعدات التي دخلت قطاع غزة، بعد القصف المستمر من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما هي إلا مجرد قطرة في محيط، لافتة إلى غزة تحتاج إلى شريان حياة مستمر وغير منقطع من الإمدادات.

وقالت الصحة العالمية، إن أول أربع شاحنات محملة بالإمدادات الطبية الأساسية دخلت قطاع غزة عبر معبر رفح، اليوم الأحد، وهي تكفي لأكثر من 300 ألف مريضن حسبما ذكرت صحيفة “هاآرتس”.

وستمكن هذه الإمدادات من التدخلات الجراحية لـ 1,300 شخص، وتقديم الخدمات الصحية الأساسية لـ 100,000 شخص على مدى ثلاثة أشهر وعلاج 150,000 مريض بأمراض مزمنة.

وكانت قد أصدرت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، بيانا، قالت إن ما لا يقل عن 10 مستشفيات توقفت عن العمل بسبب العدوان الإسرائيلي ونقص الوقود.

وأوضحت في بيان أن “عدد المستشفيات التي توقفت عن العمل بسبب القصف ونقص الوقود ارتفع إلى 10”.

وحسب السلطات الفلسطينية، فإن إجمالي المؤسسات الطبية بمختلف أنواعها التي تعرضت للقصف الإسرائيلي وتوقفت عن العمل بسبب ذلك بلغ 29 مؤسسة.

كما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، رصدها استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي أسلحة غير معتادة تسببت بحروق شديدة في أجساد الشهداء والمصابين.