مدغشقر.. المعارضة تندد بالعملية الانتخابية "المتحيزة"

اجتمع 11 شخصًا مرشحو المعارضة للتنديد بما وصفته بعملية انتخابية غير شرعية، مع بقاء أقل من شهر على الانتخابات الرئاسية، لا يزال المناخ السياسي في مدغشقر متوترا.

بالنسبة لهؤلاء المعارضين، سيعمل تنظيم التصويت على ضمان إعادة انتخاب الرئيس المنتهية ولايته أندري راجولينا.

قال هيري راجاوناريمامبيانينا، الرئيس السابق لمدغشقر، إن "ليس من السهل ملء 50,000 مقعد هنا، يحتاج الناس إلى أسابيع وشهور للاستعداد قلنا «لا»، نحن متأكدون، لدينا أشخاص، لقد أقنعنا الناس، معنا، وراءنا، لذلك دعونا نذهب، حتى لو استغرق الأمر 10 ساعات، سننجح وهذا كل شيء، أعتقد أنك رأيت ذلك اليوم».

وأوضح أن رفض المحكمة الدستورية للطعون المقدمة لإلغاء ترشيح أندري راجولينا بسبب جنسيته الفرنسية المزدوجة قد ألقى حجرا في البركة السياسية الملغاشية.

وأضاف رافاوزاندري سوا فيافينيرينا، أحد مؤيدي مرشحي «مجموعة الـ 11»، إن لسنا بحاجة إلى أجانب لإدارة البلاد، نحن بحاجة إلى شعب مدغشقري مثلنا سنظهر التضامن، وسنغير عقلياتنا، لأن الأجانب فقط هم الذين يصبحون أثرياء هنا انظروا إلى اقتصادنا، على سبيل المثال: نحن لا نزداد ثراء، بل نزداد فقرا. لهذا السبب أنا أحتج اليوم على الرغم من أنني كبير في السن بالفعل، إلا أنني أضرب من أجلك ومن أجل أطفالي وأحفادي»،.

وكان من المقرر في البداية إجراء الانتخابات الرئاسية في مدغشقر في 9 نوفمبر، وتم تأجيلها لمدة أسبوع.

اجتمع عشرات مؤيدي ائتلاف المكون من 11 متنافسًا من المعارضة في الانتخابات الرئاسية بدولة مدغشقر، احتجاج في أنتاناناريفو، لتعبير عن رايهم في الانتخابات المقبلة.

في حين تجمع أنصار الرئيس الحالي والمرشح أندري راجولينا، لإظهار دعمهم له، قائلون :" نحن هنا لدعم المرشح راجولينا، الذي هو رقم 3، أنا أدعمه لأنه بنى الكثير من البنية التحتية وعلاوة على ذلك، فإنهم يهتمون بالشباب والفئات الأكثر حرمانا".

المعارضة في مدغشقر

وتعهدت المعارضة الملغاشية، التي تحتج منذ أكثر من أسبوعين ضد ما وصفته بانقلاب مؤسسي قبل الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل، بمواصلة الضغط في الشوارع.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد رفضت ثلاثة طعون تدعو إلى إبطال ترشيح راجولينا لعدم حصوله على الجنسية الملغاشية، التي أصبحت مواطنة فرنسية متجنسة في عام 2014.

نحن ندعو إلى تنظيم الانتخابات بطريقة سليمة ونزيهة وشفافة، ومقبولة من الجميع، مع لجنة انتخابية وطنية مستقلة، ولجنة انتخابية وطنية جديدة، وستتغير الحكومة ومحكمة انتخابية خاصة جديدة".

وأوضحت المعارضة، لا نقبل حقيقة أن بلدنا يديره أجانب وثانيا، يجب عليهم تغيير اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة والمحكمة الدستورية العليا، وأخيرا، يجب عليهم تأجيل الانتخابات".

أمرت المحكمة الدستورية العليا ، يوم الخميس ، بتأجيل الجولة الأولى ، التي كانت مقررة في البداية في 9 نوفمبر ، إلى 16 نوفمبر بعد إصابة مرشح في الوجه، ومن المقرر عقد الجولة الثانية في 20 ديسمبر.

أجلت المحكمة الدستورية العليا في مدغشقر، اليوم الخميس، الجولة الأولي من الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر إجراؤها في 9 نوفمبر، وتأجلت لمدة أسبوع بعد إصابة أحد المرشحين خلال المظاهرات.

نشرت محكمة في الجزيرة الكبرى، الكائنة فى المحيط الهندي قرار المحكمة الدستورية العليا، بحكم سلطتها التنظيمية، تأمر بتأجيل الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية إلى 16 نوفمبر 2023.

وتم الإبقاء على الجولة الثانية من التصويت في 20 ديسمبر، لكن الحملة الانتخابية، التي بدأت رسميا يوم الاثنين، تم تمديدها لمدة أسبوع.

تجري الانتخابات، التي يترشح فيها الرئيس الحالي أندري راجولينا، منذ عدة أسابيع في ظل مناخ مستمر في التدهور.

وقال الرئيس السابق مارك رافالومانانا، إنه أصيب في ساقه أوائل أكتوبر، عندما أطلقت الشرطة والجنود الغاز المسيل للدموع لتفريق تجمع من أنصاره وأنصار المرشحين الآخرين الذين يتحدون الرئيس الحالي.