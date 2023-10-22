فنانون يشاركون فى تجهيز المساعدات المرسلة لأهالى غزة

أبرزهم «زينة» و«الشناو» و«رمضان»

فى إطار الدعم الإنسانى والمعنوى المستمر للشعب الفلسطينى فى قطاع غزة، فقد حرص بعض الفنانين المصريين على المشاركة من خلال التطوع فى تجهيز المساعدات الغذائية ضمن فريق مؤسسة مصر الخير، والتى تم إرسالها للقطاع منهم زينة، وعمر الشناوي، ومحمد رمضان.

أعربت الفنانة زينة، عن فخرها وسعادتها بزيارة الهلال المصرى وذلك لدعم حملة التبرع لأهالى غزة، برفقة ابنيها زين وعز الدين معها لتشجيع الأطفال على المشاركة المجتمعية، وتوعيتهم بمدى أهمية القضية الفلسطينية والوقوف ودعم أهالى غزة بكافة الطرق.

كما أشاد الفنان شريف منير بحفيدته «لارا» بعد مشاركتها ضمن فريق المتطوعين للهلال الأحمر المصرى فى تجهيز المساعدات المرسلة لأهالى قطاع غزة بفلسطين.

فيما نشر عمر الشناوى عددًا من الصور أثناء مشاركته ضمن فريق متطوعى مؤسسة مصر الخير، وذلك عبر حسابه الرسمى بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، معلقًا على الصور قائلًا: «الصور دى مش للرياء بفعل الخير لا، الصور دى أنا منزلها عشان أنا شايف إن دى أقل حاجة ممكن نعملها عشان نساعد بيها، وأتمنى أن يتاح لى الفرصة لأن أقف أدافع عنهم بدمي».

بينما أعلن الفنان محمد رمضان، عن تخصيص أرباح جولته الفنية سواء داخل الوطن العربى أو خارجه، والتى بدأها قبل يومين من دولة الإمارات، لصالح أهالى قطاع غزة المحاصر، حيث نشر مجموعة صور، عبر خاصية «ستوري» على موقع الفيديوهات «إنستجرام»، معلقًا: «أنا بخصص أرباح جولاتى فى المنطقة العربية وخارجها لمساندة أهالى غزة».

جاء ذلك تزامنًا مع العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، وما يقوم به من جرائم حرب فى حق المدنيين الفلسطينيين منذ أكثر من 15 يومًا.