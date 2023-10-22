ارتفاع أسعار الذهب 10 جنيهات في سوق الصاغة

شهدت أسعار الذهب في مصر بسوق الصاغة مساء اليوم الأحد 22 أكتوبر 2023، ارتفاعًا بنحو 10 جنيهات، على خلفية ارتفاع أسعار الذهب عالميًا.

عيار 21

وارتفع سعر جرام الذهب من عيار 21 الأكثر مبيعًا في مصر إلى 2445 جنيهًا، مقارنة بـ 2435 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم بسوق الصاغة.

عيار 24

وسجل سعر جرام الذهب من عيار 24 نحو 2794 جنيهًا، وسعر جرام الذهب من عيار 18 نحو 2096 جنيهًا.

الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 19560 جنيهًا.

ويأتي هذا الارتفاع في أسعار الذهب في مصر، بعد ارتفاع أسعار الذهب عالميًا، حيث سجل سعر أونصة الذهب في تعاملات اليوم 1857 دولارًا.

وكانت تراجعت أسعار الذهب في مصر بعد قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بالسماح بدخول الذهب مع المصريين في الخارج بدون رسوم جمركية، إلا أن الأسعار بدأت في الارتفاع من جديد.