أخفى الذهب بحديقة الفيلا.. ملابسات القبض على حارس عقار

تمكن حارس عقار من سرقة الفيلا التي يعمل بها في عن طريق عمل نسخة من المفاتيح حيث مكنته من سرقة مشغولات ذهبية ملك سكان العقار، كما أخفى المسروقات في الحديقة الخلفية للفيلا وتم ضبط الجزء المتبقى من المسروقات لدى شقيق زوجته.

وتباشر النيابة العامة، التحقيق فى واقعة ضبط حارس عقار قام بسرقة الفيلا التي يعمل بها بمنطقة الجيزة.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات محل السرقة وتفريغ كاميرات وكلفت جهات التحقيق بسرعة الإنهاء من تحريات المباحث.

وكلفت النيابة العامة بإستدعاء الشهود لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث.

وكان قد تمكن رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، من القبض على حارس؛ لقيامه بسرقة بعض المصوغات والمشغولات الذهبية من داخل الفيلا محل عمله، مستخدماً نسخة من المفاتيح.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق بارتكاب الواقعة، وأرشد عن جزء من المسروقات بالحديقة الخلفية للفيلا وضبط الجزء المتبقى لدى شقيق زوجته وتم ضبطه والذى إتفق معه على إخفائها.

وتم تحرير محضر بالواقعة إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط عاطل قام بسرقة حقيبة سيدة من خلال استقلاله دراجة نارية وإطلاقه النيران على شخص آخر بسلاح ناري كان بحوزته.

وأمرت النيابة العامة، بالتحفظ على المضبوطات وإرسال السلاح المضبوط إلى المعمل الجنائي، كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، ألقت القبض على عاطل، له معلومات جنائية؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد من "سيدة" بدائرة قسم شرطة أول الفيوم مستقلاً دراجة نارية "بدون لوحات".

و أصيب أحد الأشخاص بسلاح نارى فرد خرطوش كان بحوزته فأحدث إصابته وذلك حال محاولته الإمساك به، وبحوزته فرد محلى وكذلك عدد من الطلقات لذات العيارو حقيبة اليد المستولى عليها.

وفي واقعة آخرى أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالتسبب في وفاة بائع 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة وفاة بائع على يد 5 أشخاص بسبب الخلاف حول أولوية البيع بمنطقة الحدائق محل إرتكاب الواقعة.

وتعود البداية بتقديم بلاغ لقسم شرطة الحدائق بمديرية أمن القاهرة من عاطل ومقيم بدائرة محيط القسم، بوفاة نجل شقيقـه بائع مقيم بذات العنوان، إثر هبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة إصابته بنزيف بالمخ إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.