الجيش الاسرائيلي يعرب عن أسفه عن اطلاق دبابة إسرائيليه نيرانها بالخطأ قرب كرم أبو سالم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن إحدى دباباته أطلقت قبل قليل نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم.

وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان، أن الحادث قيد التحقيق ويتم فحص تفاصيله، مُبديًا أسفه عن الحادث الذي زعم بأنه لم يكن مقصودا.

أتى ذلك بعد فترة قصيرة من بدء دخول نحو 17 شاحنة مساعدات في دفعة إغاثية ثانية إلى القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.

إلا أن عملية الدخول هذه شهدت تأخيرا كبيرا بسبب عمليات التفتيش، والشروط التي فرضتها إسرائيل على دخول القوافل لاسيما شاحنات الوقود، إذ طلبت السلطات الإسرائيلية من الأمم المتحدة (الأونروا) نقلها إلى معبر كرم أبو سالم الذي يقع غرب كيبوتس كيرم شالوم، على الحدود بين القطاع ومصر وإسرائيل من أجل تفتيشها.

يشار إلى أن 20 شاحنة كانت دخلت أمس أيضا جنوب القطاع، ضمت أدوية وأجهزة طبية ومستلزمات العمليات الجراحية، فضلا عن ألبان أطفال، وأنابيب أكسجين وأكياس دم.

ومنذ بدء الصراع في السابع من أكتوبر بين إسرائيل والفلسطينيين، أدى القصف على جانب غزة من المعبر إلى تضرر طرق ومبان عدة، توجب إصلاحها قبل مرور أول قافلة من المساعدات.

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