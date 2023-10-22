إسرائيل ترفض كشف نوع السلاح الذي أصاب مسجد جنين

شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية على مسجد بجنين في الضفة الغربية المحتلة، في مسعى لإحباط ما وصفه بـ "هجوم إرهابي وشيك".

وفي آخرالتطورات، رفض الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، تأكيد ما إذا كانت طائرة مقاتلة شنت الغارة الجوية التي أصابت مسجدا في جنين، بالضفة الغربية المحتلة.

وكان المسجد تعرض لقصف إسرائيلي في ساعة مبكرة من صباح الأحد، وقال الجيش إنه مسلحين كانوا يستخدمونه للتخطيط لشن هجمات.

وقال مسعفون فلسطينيون إن شخصا واحدا على الأقل قتل من جراء القصف.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الغارة "جاءت من طائرة"، لكن لم يتضح نوعها.

ورفض المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي ريتشارد هيشت القول ما إذا كانت طائرة مقاتلة شنت الغارة، حيث سيكون ذلك أول هجوم بمقاتلة في الضفة الغربية منذ ما يقرب من عقدين.

وقال هيشت للصحفيين: "كل ما يمكنني قوله هو أنها كانت ضربة جوية"، مشيرا إلى أنها الأولى من نوعها للجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، منذ بدأ التوغل في جنين في يونيو الماضي.

وأشار أحد السكان الذين قابلتهم "رويترز" إلى وجود طائرة بدون طيار، لكن لم يتضح من تعليقه ما إذا كانت هذه المسيّرة هي مصدر الضربة.

وأظهر مقطع فيديو من مكان الحادث ثقبين في سقف المسجد وركاما بداخله.

ونشر الجيش صورا قال إنها تظهر مدخلا يؤدي إلى مخبأ تحت المسجد، ورسما تخطيطيا قال إنه يوضح المكان الذي خزن فيه المسلحون الأسلحة هناك.

وكان مخيم جنين محورا لعملية عسكرية إسرائيلية كبيرة في وقت سابق من العام الجاري.

ويقول مسؤولون فلسطينيون إن عشرات الفلسطينيين قتلوا في الضفة الغربية المحتلة خلال اشتباكات مع القوات الإسرائيلية، منذ السابع من أكتوبر الجاري.

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