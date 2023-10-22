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الأحد 22 أكتوبر 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

5 نجمات تخوض تجربة الـ 15 حلقة في رمضان 2024

يسرا ، نيللي كريم
يسرا ، نيللي كريم ، مي عمر، دينا الشربيني ، هند صبري

أعلن عدد من نجمات الدراما المصرية خوضهن منافسة الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسلات مكونة من 15 حلقة، وذلك نظرًا لنجاح مسلسلات الدراما ذات الـ15 حلقة في الفترة الأخيرة، وتسعترض بوابة الوفد أبرز النجمات اللاتي يخوضن الماراثون.

نيللي كريم  "فراولة "

 تخوض النجمة نيللي كريم الماراثون الرمضاني المقبل لـ 2024،بـ بطولة مسلسل فراولة، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي شعبي، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

عيد ميلاد نيللى كريم.. نجمة تنضح إبداعًا وتجربة فنية فريدة تمتد لعقود - اليوم السابع
نيللي كريم 

مي عمر" نعمة الأفوكاتو"

وتخوض النجمة مي عمر السباق الرمضاني القادم بمسلسل نعمة الأفوكاتو، ويشاركها أحمد زاهر في بطولته، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، ويُعرض في 15 حلقة.

جرأة مي عمر تعدت الحدود.. غطت ما بين ساقيها بيديها فقط! - وطن | يغرد خارج السرب
مي عمر

 

دينا الشربيني" كامل العدد2"

تقدم النجمة دينا الشربيني الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، على أن يعرض في رمضان 2024 بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول منه في موسم 2023، ويشاركها في بطولته شريف سلامة، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

Dina Elsherbiny
دينا الشربيني 

يسرا 

وتقدم يسرا مسلسل جديد من 15 حلقة تشارك به في سباق الدراما الرمضانية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ومن المقرر الكشف عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

لا يليق بها'... مسلسل يسرا يواجه انتقادات لاذعة | النهار
يسرا

هند صبري 

تعاقدت النجمة هند صبري لمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2024،  لم يكشف فرق العمل عن اسم المسلسل حتي الآن ، والعمل مكون من 15 حلقة كذلك، تشارك به في دراما رمضان 2024، وذلك بعد غيابها عن الموسمين الأخيرين 2022 و2023.

هند صبري - ﺗﻤﺜﻴﻞ فيلموجرافيا، صور، فيديو

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