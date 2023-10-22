5 نجمات تخوض تجربة الـ 15 حلقة في رمضان 2024

أعلن عدد من نجمات الدراما المصرية خوضهن منافسة الموسم الرمضاني المقبل لعام 2024، بمسلسلات مكونة من 15 حلقة، وذلك نظرًا لنجاح مسلسلات الدراما ذات الـ15 حلقة في الفترة الأخيرة، وتسعترض بوابة الوفد أبرز النجمات اللاتي يخوضن الماراثون.

نيللي كريم "فراولة "

تخوض النجمة نيللي كريم الماراثون الرمضاني المقبل لـ 2024،بـ بطولة مسلسل فراولة، والعمل مكون من 15 حلقة، ويدور في إطار كوميدي شعبي، ومن إنتاج أحمد الدسوقي.

نيللي كريم

مي عمر" نعمة الأفوكاتو"

وتخوض النجمة مي عمر السباق الرمضاني القادم بمسلسل نعمة الأفوكاتو، ويشاركها أحمد زاهر في بطولته، والعمل من تأليف محمد سامي ومهاب طارق وإخراج محمد سامي، ويُعرض في 15 حلقة.

مي عمر

دينا الشربيني" كامل العدد2"

تقدم النجمة دينا الشربيني الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد في 15 حلقة، على أن يعرض في رمضان 2024 بعد النجاح الذي حققه الجزء الأول منه في موسم 2023، ويشاركها في بطولته شريف سلامة، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر وإخراج خالد الحلفاوي.

دينا الشربيني

يسرا

وتقدم يسرا مسلسل جديد من 15 حلقة تشارك به في سباق الدراما الرمضانية، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي درامي، ومن المقرر الكشف عن كافة تفاصيله خلال الفترة المقبلة.

يسرا

هند صبري

تعاقدت النجمة هند صبري لمشاركة في الماراثون الرمضاني المقبل 2024، لم يكشف فرق العمل عن اسم المسلسل حتي الآن ، والعمل مكون من 15 حلقة كذلك، تشارك به في دراما رمضان 2024، وذلك بعد غيابها عن الموسمين الأخيرين 2022 و2023.