تظهر في الصباح والليل.. أولى علامات التهاب المفاصل

يمكن أن تحدث أعراض التهاب المفاصل في الحياة اليومية، من الطبخ إلى القيادة، التهاب المفاصل هو حالة شائعة تؤثر على ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة، ويسبب الألم والالتهاب في المفاصل، وعلى الرغم من أن الحالة غالبًا ما ترتبط بالعمر، إلا أنها يمكن أن تؤثر على الأشخاص من جميع الأعمار، بما في ذلك الأطفال.

الأعراض التي قد تظهر في الصباح

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل، وخاصة هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي، زيادة في التيبس والانزعاج في الصباح.

وقد تلاحظ ذلك بمجرد النهوض من السرير، أو حتى من شيء بسيط مثل كدمات أسنانك أو الذهاب إلى الحمام، وأثناء النوم، يميل الجسم إلى تقليل الدورة الدموية في المفاصل، مما قد يؤدي إلى زيادة التيبس عند الاستيقاظ، كما يقول الممارس العام يوري زافيالوف لـ MedicForum.

غالبًا ما تسبب الأشكال الالتهابية من التهاب المفاصل، مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، زيادة التهاب المفاصل في الليل، مما يؤدي إلى تصلب المفاصل في الصباح، ويعمل السائل الزليلي في المفاصل كمواد تشحيم وامتصاص الصدمات.

وتصبح أكثر سماكة خلال فترات عدم النشاط، مثل النوم، ويمكن أن تسبب تصلب المفاصل في الصباح، بالإضافة إلى ذلك، فإن الألم والانزعاج المرتبط بالتهاب المفاصل يمكن أن يجعل الأشخاص يستخدمون مفاصلهم بشكل أقل في الليل، مما يؤدي إلى ضعف العضلات وتيبسها في الصباح.

الأعراض التي قد تظهر في الليل

يمكن أن يسبب التهاب المفاصل في المفاصل التي تحمل الوزن، مثل الركبتين أو الوركين، الألم والتيبس عند المشي.

قد تكون هذه واحدة من أولى علامات التهاب المفاصل، وصعود السلالم يمكن أن يزيد من آلام المفاصل، وخاصة في الركبتين، وإذا شعرت بعدم الراحة عند صعود أو نزول السلالم، فقد يكون ذلك علامة على التهاب المفاصل، ويمكن أن يؤدي التهاب مفاصل اليدين والأصابع إلى صعوبة في الإمساك بالأشياء، وهو ما قد يحدث أثناء القيام بمهام مثل فتح العلب، أو الإمساك بالقلم، أو استخدام الأدوات.