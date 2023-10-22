البورصة تربح 35.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

عوضت مؤشرات البورصة في ختام جلسة تعاملات، اليوم الأحد، مستهل تعاملات الأسبوع خسائرها التي تكبدتها نهاية تعاملات الأسبوع الماضي.

أغلق رأس المال السوقي للأسهم على ارتفاع 35.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.508.2 تريليون جنيه.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2.36% ليصل إلى مستوى 22128 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي أكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة صعودا بنسبة 3.6% ليغلق عند مستوى 4063 نقطة.

ارتفع مؤشر إيجي أكس 100 الأوسع نطاقًا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي أكس 30 وإيجي أكس 70 بنسبة 3.5% ليغلق عند مستوى 6154 نقطة.

اتجهت تعاملات العرب المصريين للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 10 ملايين جنيه مقابل عمليات بيعه للمستثمرين الأجانب والمصريين وسط تداولات 2.5 مليار جنيه.