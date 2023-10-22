البحوث الإسلامية يطلق قافلة دعوية لوعاظ الأزهر وواعظاته لمدينتي السلام والمرج

أطلق مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف قافلة توعوية شاملة إلى مناطق: السلام، والمرج بمحافظة القاهرة؛ وذلك في إطار استراتيجية الأزهر الشريف الشاملة للتوعية المجتمعية، وتنفيذًا لتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف بضرورة الاهتمام بقضايا ومشكلات المجتمع والعمل على معالجتها.

الوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم

قال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد، إن القافلة تستهدف الوصول إلى المواطنين في مختلف أماكن تواجدهم، وخاصة أماكن تجمعات الجمهور، والتواصل الفعال مع جميع فئات المجتمع وخاصة الشباب، مشيرًا إلى أن برنامج عمل القافلة يركز على التوعية الشاملة بمجموعة من القضايا المجتمعية والفكرية والوطنية التي تمس المجتمع المصري خاصة في ظل الظروف الحالية التي تمر بها المنطقة.



أضاف عياد أن برنامج عمل القافلة التي يشارك فيها وعاظ الأزهر الشريف وواعظاته يستهدف عقد لقاءات حوارية مع المواطنين والاستماع إلى أسئلتهم والإجابة على استفساراتهم المختلفة؛ وذلك في المساجد والمدارس والمعاهد ودور الرعاية ومراكز الشباب.



أوضح الأمين العام أن تنفيذ هذه القوافل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية التي تقوم على بناء الإنسان المصري، حيث تركز فعاليات القوافل المستمرة على بث روح الأمل والتفاؤل في نفوسهم، وبيان دور كل فرد في المجتمع، والعمل المستمر في بناء الوطن رغم ما نمر به من تحديات.



أعلن مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف عن تدشين مبادرة عالمية يتبناها وعاظ الأزهر الشريف، وتقوم على توجيه دعوة لدعاة العالم الإسلامي بتبنيها والعمل على المشاركة في تنفيذها، حيث تطلق المبادرة بعنوان: «حديث البقاء والصُّمود»، وذلك استجابة لنداء الأزهر الشريف للأمتين العربية والإسلامية في ضوء التَّصعيدات الأخيرة للكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني .

تستهدف هذه الدعوة قيام دعاة الدول الإسلامية ببيان الحقِّ الفلسطينيِّ الَّذي يقرُّه العقلاء والحكماء من بني الإنسان، كما تدعوا مبعوثي الأزهر لدول العالم بالمشاركة الفاعلة في تنفيذ هذه المبادرة، وذلك انطلاقًا من موقف الأزهر الشَّريف الرَّاسخ تجاه قضيَّة القدس منذ بدايتها.

تأتى المبادرة بتوجيهاتٍ من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر بدعم قطاعات الأزهر للحقِّ الفلسطينيِّ والدعوة لمواجهة الاعتداءات الوحشية على الأطفال والنساء في ظل صمت عالمي واضح.

تستهدف الدعوة تعريف النَّاس بالقضيَّة الفلسطينيَّة وأبعادها. وتخاطب كل الفئات المجتمعية.

تركز الدعوة على تقديم المحاضرات العلميَّة المؤيَّدة بالأدلَّة التَّاريخيَّة والدِّينيَّة للتَّعريف بالحقِّ الفلسطينيِّ، والواجب على العرب والمسلمين في ظلِّ هذه الظُّروف، في إطار رؤيةٍ شرعيَّةٍ تاريخيَّةٍ لمواجهة العدوان الصُّهيونيِّ، ونشر الوعي بالحقِّ الفلسطينيِّ، تمشِّيًا مع الموقف الدِّيني والإنسانيِّ الواجب من الأزهر الشَّريف.







