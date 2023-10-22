"تل أبيب.. الإسكندرية".. رواية جديدة لعماد مدين

صدر حديثًا عن دار العين للنشر والتوزيع رواية "تل أبيب.. الإسكندرية" للروائي عماد مدين، وصمم غلافها الفنان عبد الرحمن الصواف، والرواية مستوحاة من أحداث حقيقية.

وقال عماد مدين عن الرواية:" تدور أحداثها في عام 1954 من خلال شخصية روبير داسا اليهودي المصري الذي كان يحلم بالسفر لأوروبا ويهاجر إلى إسرائيل ليبدأ حياة جديدة هناك.

ويضيف:" كان روبير داسا مصري يعيش في مصر، وترجع الرواية بتقنية الفلاش باك حين كان في مصر وتحديدًا في الإسكندرية قبل رحيل اليهود"..

وجاء في تصدير الرواية:" يتورط "روبير داسا" في عدة جرائم تؤدي به إلى السجن ويسافر لإسرائيل ويمنح رتبة عسكرية، ويشارك في حرب أكتوبر مع الجانب الإسرائيلي في خطة برج الحمام كمراسل صحفي.

في رحلة البحث عن الذات والحلم الضائع وسنوات العمر المفقودة وبين الإسكندرية وتل أبيب يكتب داسا سطور حكايته".

ومن أجواء الرواية" لم يكن ممدوح سالم يعلم سبب زيارة موظف السفارة العراقية والذي أبلغه بأن الزيارة يتكون سرية، بعد أقل من ساعة كان يقف أمامه داخل مكتبه، شاب ذو وجه جميل، طويل القامة، ترتسم على شفتيه ابتسامة هادئة.

بدأ سالم حديثه بالترحاب ثم تبادلا حديثًا عامًا عن أحوال مصر والعراق وجذور العلاقات القوية بين البلدين وأشهر الأكلات هنا وهناك، أحس سالم أن الشاب لديه شعور بالألفة والمحبة لكل ما هو مصري، خاصة أن يجيد الحديث باللهجة المصرية، سأله سالم عن سبب الزيارة فأخرج الشاب مظروفا أصفر وقدمه له".

أما عن عماد مدين فهو روائي سكندري أصدر العديد من الاعمال الأدبية منها رواية "حشيش مصر" ورواية "عذر شرعي".. وغيرها.