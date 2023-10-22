"التنمر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع" ندوة بالإعدادية الجديدة ببهجورة

نظمت مدرسة الإعدادية الجديدة بقرية بهجورة، التابعة لإدارة نجع حمادي التعليمية شمال محافظة قنا، ندوة بعنوان " التنمر وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع " بإشراف أسرة التربية النفسية بالمدرسة، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، ومتابعة أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام إدارة نجع حمادي التعليمية.

وحاضر في الندوة، محمد عبدالوهاب كبير معلمين بالمدرسة، ومريم زكريا موجه التربية النفسية بإدارة نجع حمادي التعليمية، وذلك تنفيذ الخطة وزارة التربية والتعليم للتربية النفسية.

وتناولت الندوة، أيضا الحديث عن ملابسات القضية الفلسطينية وضرورة التضامن مع الشعب الفلسطيني تحت شعار " لا للتوطين .. ولا للتهجير .. ولا للوطن البديل " .

ووجهت مريم زكريا موجه التربية النفسية، الشكر لأسرتي التربية النفسية، والاجتماعية بالمدرسة، تقديرا لجهودهما في الإشراف علي تنفيذ الندوة، ولإدارة المدرسة علي تهيئة المناخ المناسب واللازم لتنفيذ الندوة.