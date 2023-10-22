عاجل
الأولمبية تعتمد نتيجة انتخابات الزمالك رسميا
الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الزوراء العراقي بقيادة البدري يستعيد خدمات حارسه الأساسي

جلال حسن حارس المرمى
جلال حسن حارس المرمى

أعلن الجهاز الفني للزوراء العراقي بقيادة حسام البدري، استعادة خدمات جلال حسن حارس المرمى  الأساسي،  وجاهزيته الفنية لملاقاة النجمة اللبناني غد الإثنين ، لحساب منافسات الجولة الثالثة من مرحلة الذهاب لمجموعات بطولة كأس الاتحاد الآسيوي بملعب البصرة الدولي.
 

txt

اتهام بالرشوة ورقم سلبي سعودي وخسارة منافسي مصر .. 10 مشاهد من فترة التوقف الدولي الأخيرة


كان الحارس الدولي قد تعرض للإصابة على هامش تواجده في معسكر منتخب بلاده الأخير بالأردن، ولم يشارك في مواجهات العراق أمام قطر والأردن.

تصريحات البدري قبل اللقاء ..

وقال البدري خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الغد ، أن هدف فريقه الأساسي من اللقاء هو تحقيق النقاط الكاملة أمام النجمة، والعودة للمنافسة بقوة على حجز إحدى بطاقات التأهل للدور الثاني من المسابقة القارية الآسيوية ، خاصة في ظل وجود جماهر الفريق العراقي العريضة التي تعد بمثابة حافز كبير للفريق.
يذكر أن فريق النجمة يحتل حاليًا صدارة ترتيب الدوري اللبناني.

ويخوض فريق الزوراء العراقي الترتيب الثالث في مجموعته بكأس الاتحاد ، برصيد بنقطة وحيدة ، بينما يأتي في الصدارة الرفاع البحريني والعربي الكويتي بواقع 4 نقاط لكل منهما.

مواد متعلقة

شباب الأهلي ضيفًا على المحلة بدوري الجمهورية

حسام البدري يُعلق على رحيل سيد عبدالحفيظ عن الأهلي وأزمة استدعاء اللاعبين للمنتخب

حسام البدري: القندوسي قادر على اللعب في أكتر من مركز
الجريدة الورقية