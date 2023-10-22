وزير الصحة ومحافظ سوهاج يتفقدان مشروع إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، يرافقه اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، أعمال إنشاء وتطوير مستشفى المراغة المركزي، وذلك في إطار سلسلة من الجولات الميدانية الدورية التي يجريها الوزير لتفقد المنشآت الطبية بجميع المحافظات، لمتابعة سير العمل والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، وكذلك مشروعات الإنشاء والتطوير الجارية، للوقوف على التحديات والمشكلات، والعمل على حلها.

وتفقد وزير الصحة الأعمال الجارية بالمشروع، موجها بالالتزام الدقيق بالجدول الزمني المحدد لإنهاء الأعمال، والتنسيق المستمر لإزالة أي معوقات تعترض سرعة الانتهاء من بناء المستشفى وتجهيزه، موضحا أن تكلفة المشروع تبلغ 1,2 مليار جنيه، ضمن خطة مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ومن المقرر أن يعمل المستشفى بطاقة استيعابية إجمالية 200 سرير، ويقدم خدماته للمواطنين بمختلف التخصصات الطبية.

وشدد الوزير على الإسراع من الأعمال الجارية بالمشروع، وفقًا للجداول الزمنية المحددة، إذ من المقرر انتهاء العمل بالمشروع، منتصف عام 2024، لبدء دخوله منظومة العمل وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين.

وتعد مستشفى المراغة المركزي أكبر مستشفى على مستوى المحافظة، وتقع على مساحة 10 آلاف و682 متر مربع، بطاقة 200 سرير، وتخدم 830 ألف نسمة بالمراغة والقرى والتابعة، وتتكون من 7 طوابق "أرضي+6علوي"، وتشمل أقسام “طوارئ، والأشعة، التعقيم، العيادات الخارجية، العلاج الطبيعي، الغسيل الكلوي، المعامل والمناظير، الصيدلية، النساء والتوليد، العنايات المركزة، عناية المبتسرين، والعمليات، سكن ومبيت للأطباء، الحروق”.

كما تضم المستشفى مركزا لتدريب الأطباء، و30 سرير عناية مركز، بالإضافة إلى 10 أسرة عناية متوسطة، وعدد 17 حضانة، وعدد 21 جهاز غسيل كلوي، كما تضم 6 غرف عمليات، وعدد 11 غرفة إداري.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة للأعمال، ومدى الالتزام بالمواعيد والجدول الزمني للانتهاء من المستشفى، التي تخدم قطاع عريض من المواطنين.

رافق وزير الصحة والمحافظ خلال جولتهم كل من: "النائب رفعت شكيب، والنائب سامي سوس، أعضاء مجلس النواب"، والدكتور أنور إسماعيل، مساعد وزير الصحة والسكان للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، والدكتور أحمد سعفان، رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتورة منن عبدالمقصود، رئيس الأمانة العامة للصحة النفسية، والدكتور سامي النجار، وكيل وزارة الصحة بسوهاج.