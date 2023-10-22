حبس 3 متهمين احتجزوا شخص ببولاق الدكرور

أمرت نيابة الجيزة بحبس 3 متهمين احتجزوا شخص داخل شقة بسبب وجود خلافات بينهم.

تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة ضبط 3 متهمين مدمنين قاموا بحبس عامل داخل شقة بسبب خلافات بينهم بمنطقة بولاق الدكرور.

وأمرت النيابة العامة بإرسال عينة من دم المتهمين إلى المعمل الكيماوي لكتابة تقرير وافي عن حالتهم كما كلفت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث.

وكانت الأجهزة الأمنية بالجيزة تمكنت من القبض على 3 مدمنين بتهمة احتجاز عامل داخل شقة في بولاق الدكرور بسبب خلافات بينهم، وتمت إحالتهم إلى النيابة للتحقيق.

البداية بتلقى أجهزة الأمن بلاغا باستغاثة من أحد الأشخاص محتجز داخل شقة بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بمديرية أمن الجيزة.

وبالفحص والانتقال للشقة محل البلاغ تم ضبط 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية" وبحوزتهم (كمية من مخدرى الآيس والهيروين).

وأقر المتهمين بإرتكاب الواقعة وباحتجاز عامل مُقيم بدائرة قسم شرطة الوراق لخلافات بينهم، وحيازتهم للمواد المخدرة بقصد التعاطى.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق، في واقعة ضبط 4 متهمين لهم معلومات جنائية، بمحافظة المنيا، متهمين بالإتجار في المواد المخدرة والتربح من غسيل الأموال.

وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات وإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي لكتابة تقرير مفصل عنها وطالبت بسرعة الإنتهاء من تحريات المباحث.

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 4 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مقيمين بمحافظة المنيا لقيامهم بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى عن طريق قيامهم بـ (تأسيس أنشطة تجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات) فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ 75 مليون جنيه تقريباً.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية ونحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفي واقعة آخرى تباشر النيابة العامة التحقيق في واقعة إنهاء حياة سيدة على يد طليقة زوجها وشخص آخر في منطقة الهرم.

وبحسب التحقيقات فإن المتهمين قاما بالإقدام على التخلص من الضحية بسبب وجود خلاف بين الزوجة السابقة والحالية لبنانية الجنسية.