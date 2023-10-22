مدير تعليمية دشنا تتفقد مدرسة الفاوية الابتدائية المشتركة

تفقدت وفاء رشاد خلف الله مدير عام إدارة دشنا التعليمية، بوسط محافظة قنا، اليوم الأحد، مدرسة الفاوية الابتدائية الجديدة، بحضور أحمد حلمى مدير التعليم الثانوى وعبد الحميد عبده مدير المتابعة و اسماعيل خلف الله مدير التعليم الاعدادى .

و تابعت رشاد عمل القافلة الطبية المتواجدة بالمدرسة لفحص الطلاب بالمدرسة بهدف الكشف المبكر عن أي مشكلات صحية يمكن أن يعاني منها الأطفال للاطمئنان على صحتهم وسلامتهم البدنية ونموهم العقلي والفكري.

كما التقت رشاد مع أعضاء هيئة التدريس واستمعت إلى أهم التحديات التي تواجه المدرسة مؤكدة على الجهود العظيمة التي تبذل من قبلهم من أجل الارتقاء بالعملية التعليمية.

وأشادت رشاد بالمدرسة وأعربت عن سعادته بما شاهدته من إثراء للعملية التعليمية.