رئيس مركز بحوث الصحراء يؤكد أهمية البحوث التطبيقية والتعاون مع المزارعين بشمال سيناء

تفقد الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء المحطات البحثية بشمال سيناء، وذلك في إطار المتابعة الدورية للأنشطة والخدمات التي تقدمها المحطات، خاصة فيما يتعلق بتنمية المجتمعات الصحراوية.

شدد رئيس مركز بحوث الصحراء خلال الزيارة على ضرورة إجراء البحوث التطبيقية التي يمكنها التغلب على التحديات التي تواجه كل منطقة. كما وجه رؤساء المحطات بالتواصل الدائم مع المزارعين وصغار المستثمرين، وتقديم كافة أوجه الدعم لهم لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة بالمنطقة.

التجارب البحثية والحقو

وأثناء الزيارة، تفقد شوقي التجارب البحثية والحقول الإرشادية بكل محطة، ومحطة التحلية بطاقة 20 م3/يوم التي تم إنشائها بمحطة بحوث القنطرة شرق كمصدر لتوفير مياه الشرب للعاملين بالمحطة والمناطق المتاخمة. كما قام بالاطلاع على النماذج التطبيقية لنظم الري الحديثة بمحطة بحوث القنطرة شرق، ومراجعة البنية التحتية لمساحة 250 فدان.

كما تفقد شوقي المجمعات الوراثية لأهم المحاصيل الزراعية بمحطة بحوث بالوظة، خاصة مجمعات إنتاج شتلات الزيتون والرمان. وشدد على ضرورة التوسع في إنتاج شتلات الزيتون ذات الإنتاجية العالية والمتأقلمة مع ظروف المنطقة.

رصد أهم التحديات

وفي نهاية الزيارة، اجتمع رئيس مركز بحوث الصحراء مع الباحثين والعاملين بالمحطات البحثية، ووجه الشكر لهم ومطالبتهم ببذل المزيد من الجهد والتواصل مع المجتمعات المحيطة بهم ورصد أهم التحديات التي تواجه المزارعين بالمناطق المتاخمة لكل محطة والعمل على حلها.