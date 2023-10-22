الأب كلمة السر.. مصدر يكشف تفاصيل واقعة تعذيب فتاة وقتلها في السلام

شهدت منطقة السلام بالقاهرة واقعة مأساوية ،حيث تجرد أب من كافة معاني الأبوه والإنسانية الله بعباءة الشيطان وتعدى على ابنته وعذبها حتي سقطت من بين يديه جثته هامدة .

الأب المتهم حول دوره من الظهر والسند والمعين لنجلته صاحبة الـ١٥ عاما ،وتحول إلى قاتل انهك حياتها وعذبها أشد العذاب لوجود خلافات بين وبين والدة ابنته (طليقته) .

كشف مصدر تفاصيل الجريمة البشعة ، وقال إن غرفة النجدة بلاغ بوجود جثة لفتاة داخل شقة بمنطقة السلام، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من قسم شرطة السلام لمسرح الواقعة.

مشيرا إلى أنه بإجراء الفحص والتحري تبين العثور على جثة لفتاة عمرها 15 سنة وعلى جسدها آثار تعذيب، أدت في وفاتها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجرى إخطار جهات التحقيق.

دلت التحريات إلى أن الفتاة المجني عليها كانت تقيم مع والدها بعد انفصاله عم والدة نجلته، وفي يوم الواقعة تعدى علي ابنته بالضرب وعذبها حتى الموت بسبب اعتقاده أن أمها حرضتها ضده.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديربة أمن القاهرة من كشف ملابسات تلك الواقعة، وابين أن والد المجني عليها وراء إرتكاب الجريمة المؤسفة،وتم إلقاء القبض عليه، التحفظ على الأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة، واعترف بتلك الواقعة وتحرر المحضر وتولت النيابة التحقيق.

قررت النيابة حبس المتهم وطالبت تحريات المباحث حول الواقعة واستجواب عدد من الشهود وأهالي المجني عليها والجيران