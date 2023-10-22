الفئات المحظور سفرها للحج عام 2024

بدأت وزارة الداخلية منذ أمس السبت، قبول طلبات التقديم لحج القرعة 2023، ويستمر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن.

ويمكن التقديم لحج القرعة 2024- 1445هـ من جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

فئات غير مسموح لها بالسفر للحج 2024

- من أدى الحج قبل ذلك.

- مرضى تَليف الرئة.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

- المواطنون أقل من 25 عاما بحلول 1 مارس 2024.

- المصابون بالأمراض النفسية وآلزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.

- المصابون بالحالات المُتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».

- المواطنون الذين يعانون من حالات السمنة المفرطة المرضية.

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

- المواطنون غير الحاصلين على الجرعات الأساسية للتطعيم ضد فيروس كورونh.

المستندات المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024

- نموذج طلب الحج الورقي.

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ.

- صورة من بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية لـ 6 أشهر مقبلة.

- بيان الحالة الصحية للمتقدم فى القراعة وتحديد نوع المرض «إن وجد».

- إرفاق شهادة التطعيم لجميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا، مع الجرعة التنشيطية المعتمدة (كوفيد – 19).

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024

- الاسم كاملًا المدون ببطاقة الرقم القومي.

- الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقمًا.

- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم، واضافة رقم هاتف آخر لأحد الأقارب، من اجل التواصل في حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية.