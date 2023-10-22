الأحد 22 أكتوبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الفئات المحظور سفرها للحج عام 2024

بوابة الوفد الإلكترونية

بدأت وزارة الداخلية منذ أمس السبت، قبول طلبات التقديم لحج القرعة 2023، ويستمر حتى يوم 6 نوفمبر المقبل، على أن يتم إجراء قرعة علنية عبر البوابة المصرية الموحدة للحج لجميع المتقدمين بمديريات الأمن.

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ويمكن التقديم لحج القرعة 2024- 1445هـ من جميع مراكز وأقسام الشرطة بكافة مديريات الأمن دون التقيد بمحل الإقامة.

فئات غير مسموح لها بالسفر للحج 2024

- من أدى الحج قبل ذلك.

- مرضى تَليف الرئة.

- السيدات الحوامل في الأشهر الأولى والأخيرة من الحمل.

- المواطنون أقل من 25 عاما بحلول 1 مارس 2024.

- المصابون بالأمراض النفسية وآلزهايمر طبقاً للتقارير الطبية المُعتمدة.

- المصابون بالحالات المُتقدمة من ذوي أمراض «القلب، الأوعية الدموية، التليف الكبدي، الأورام».

- المواطنون الذين يعانون من حالات السمنة المفرطة المرضية.

- مرضى الفشل الكُلوي ممن يتطلب علاجهم جلسات غسيل كُلوى.

- المواطنون غير الحاصلين على الجرعات الأساسية للتطعيم ضد فيروس كورونh.

المستندات المطلوبة لتقديم حج القرعة 2024

 - نموذج طلب الحج الورقي. 

- جواز السفر أو اﻟﺒﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﺨﺼﯿﺔ. 

- صورة من بطاقة الرقم القومى، على أن تكون سارية لـ 6 أشهر مقبلة.

- بيان الحالة الصحية للمتقدم فى القراعة وتحديد نوع المرض «إن وجد». 

- إرفاق شهادة التطعيم لجميع الجرعات الأساسية بفيروس كورونا، مع الجرعة التنشيطية المعتمدة (كوفيد – 19). 

البيانات المطلوبة للتقدم لحج القرعة 2024

- الاسم كاملًا المدون ببطاقة الرقم القومي. 

- الرقم القومى المكون من أربعة عشر رقمًا. 

- رقم الهاتف المحمول المسجل باسم المتقدم، واضافة رقم هاتف آخر لأحد الأقارب، من اجل التواصل في حالة الضرورة.

- إثبات الحالة الصحية.

 

الجريدة الورقية