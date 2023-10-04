وزير الحج السعودى يعلن عن تسهيلات خاصة بضيوف الرحمن القادمين من المغرب

أعلن توفيق الربيعة، وزير الحج والعمرة السعودي، عن جملة من الإجراءات اتخذتها السعودية من أجل تسهيل أداء المغاربة لمناسك الحج والعمرة، تتضمن المستجدات تسهيلات في الحصول على تأشيرة العمرة وتمديد مدة الإقامة والحق في التنقل بين المدن السعودية.

وقال وزير الحج والعمرة السعودي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، عقب مباحثات مع أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، بمقر الوزارة في الرباط إن السعودية "ترحب، قيادة وشعبًا، بضيوف الرحمن القادمين من المغرب، حيث يسرت وصول المعتمرين والزوار، وأثْرت تجربتهم الدينية والثقافية؛ وذلك من خلال حزم المبادرات التي تتشرف بتقديمها الجهات العاملة في منظومة الحج والعمرة".

وأضاف أن السلطات السعودية عمدت إلى تمديد موسم العمرة إلى عشرة أشهر خلال العام، وافتتاح مركز "تأشير" في المغرب، الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات إصدار التأشيرات، وتقليص مدة الحصول عليها إلى 48 ساعة".

وأشار إلى أنه أصبح بإمكان الحاصلين على تأشيرات العمرة الإقامة والتنقل بين المدن السعودية لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر بدلاً من ثلاثين يومًا، مؤكدا زيادة الطاقة الاستيعابية للطيران من خلال الخطوط الجوية السعودية بنسبة 30 %، في مواسم العمرة؛ مما سيسهم في تمكين وصول المزيد من الزوار والمعتمرين.



وأوضح الامتيازات الجديدة التي تمنحها الخطوط السعودية للمعتمرين المغاربة، إذ ستقوم بزيادة تدريجية في الرحلات إلى 68 رحلة شهرية، وخفض أسعار التذاكر بنسبة تبلغ 10 %، إضافة إلى السماح بزيادة الأوزان لكل معتمر إلى 69 كيلوجراما بدلًا من 46 كيلوجراما بنسبة زيادة تصل إلى 50 %.

كما أعلن الوزير السعودي عن تدشين معرض ومنصة "نسك" في مدينة الدار البيضاء غدا؛ للتعريف بـ"التسهيلات الاستثنائية والخدمات المستحدثة للمعتمرين، وسيكون فرصة مواتية للقاء يجمع بين شركات العمرة والسياحة من الدولتين لمناقشة وبحث فرص التعاون ووضع الحلول المشتركة التي تسهم في تحسين تجربة الزائر والمعتمر".

من جهته، رحب وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي، بالاتفاق الذي وقعه مع نظيره السعودي، مؤكدا أنه جرى الاتفاق مع المسؤولين السعوديين للتوصل إلى عدد من النقاط المشتركة وإجراءات تتعلق بتيسير أداء المغاربة لمناسك العمرة والحج في المواسم المقبلة.