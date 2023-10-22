الأحد 22 أكتوبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المحلية

الفاكهة
الفاكهة

أسعار الخضار.. واصلت الأسعار خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، تباينها، وسجل سعر كيلو الموز البلدي ليحقق نحو 25 جنيهات للكيلو جرام.

 

 في هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الفاكهة اليوم الأحد في الأسواق المصرية وسوق العبور للجملة، وتحرص بوابة الوفد الإلكترونية على تقديم خدماتها السعرية بصورة مستمرة للوقوف على آخر المستجدات السعرية، وجاءت الأسعار اليوم على النحو الآتي:

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22 أكتوبر محاكمة المتهم بسرقة سيارة عن طريق الونش

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سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة

أسعار الفاكهة اليوم الاحد للمستهلك

الفاكهة

_ سعر كيلو الموز البلدي 25 جنيهات للكيلو جرام.

 

_ رمان 25 جنيها.

 

_ الجوافة سكري 18 جنيها للكيلو.

 

_ كمثرى 35 جنيها للكيلو.

 

_ سعر برقوق أحمر 45 جنيها للكيلو.

 

_ سعر عنب بنتي 25 جنيها.

 

- بلح برحي55 جنيهًا

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