سعر الدقيق صباح اليوم الأحد عند تاجر الجملة

سعر الدقيق.. شهد أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأحد استقرارًا، إذ يتزايد البحث بشكل كبير بين المصريين وبشكل دائم، وسجَّل سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,000 جنيه.

من المعروف أن هناك عددًا كبيرًا من المواطنين يهتمون بشكل مكثف للتعرف على أسعار الدقيق اليوم ولهذا ننشر لكم آخر تحديث شهدته أسعار الدقيق.

في هذا الصدد تنشر "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق اليوم الأحد، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:

سعر الدقيق اليوم الأحد عند التاجر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 13,450 جنيه للطن.

الدقيق بروتين 24

كما ثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليسجل سعر الطن ليصل إلى 13,000 جنيه.

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

وشهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 10,200 جنيه.

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعًا كبيرًا خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدم القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن.