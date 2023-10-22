ماذا تعرف عن قرية الكونتلا الحدودية المحذوفة من الخريطة

عقب انكشاف المخطط الإسرائيلي لطمس معالمها

اثار إلغاء قرية الكونتلا الحدودية بركان من الغضب في الشارع المصري، عقب نشر بعض رواد مواقع التواصل صورًا لخريطة سيناء على "جوجل مابس" من خرائطها وإدراج قرية الكونتلا الحدودية في مصر على أنها تابعة لإسرائيل.

فيما ردت إدارة شركة غوغل أنها صححت الخطا واضطرت خرائط جوجل على تغيير موقع قريه "الكونتلا" المصرية من قرية داخل إسرائيل إلى قرية داخل الحدود المصرية.

ويعود السبب وراء تلك الأحداث المتعاقبة من تغيير موقع قرية "الكونتلا" إلى مقترحات الجيش الإسرائيلي بخروج سكان غزة إلى مصر وتحديدا إلى سيناء أثار غضب المصريين، ورفضه الرئيس السيسي تماما، ورد بأنه يمكن للإسرائيليين إخلاء الفلسطينيين إلى صحراء النقب لحين انتهاء إسرائيل من "مهمتها العسكرية المعلنة" بحسب قناة "بي بي سي" البريطانية.

الكونتلا قرية مصرية حدودية

ومن هنا أصبحت سيناء محل لأنظار المصريين، المصريون وبدأ الشعب في مراقبة خريطة بلاده بدقة، وخصوصا المناطق القريبة من الحدود الفلسطينية، واتجه الكثير منهم إلى خرائط جوجل فاكتشفوا أنها تدرلوا قرية الكونتلا المصرية على أنها في إسرائيل وليست في مصر أو حتى في سيناء.. لتثور عاصفة من الجدل وينكشف المخطط الاسرائيلي بوضوح.

وتعد قرية الكونتلا قرية مصرية حدودية تتبع مركز نخل محافظة شمال سيناء، وتبلغ مساحة المركز 11270 كم2، وعدد السكان تقديرى عام (2020) 6558 نسمة وتعتبر مدينة نخل حلقة ربط شمال سيناء وجنوبها، وتبعد عن العريش 156كم، وعن السويس 127كم، وعن نويبع 208كم.

تاريخ الكونتلا

كما يعود للكونتلا تاريخ مع الشعب المصري، فكانت الكونتلا أهم محطة على طريق الحج المصرى القديم الذي تم افتتاحه فى أواخر الدولة الأيوبية، وكان ازدهار نخل باعتبارها المحطة الرئيسية فى تمويل وتزويد قافلة الحج بالمؤن وتوفير سبل الراحة والأمن وظلت نخل مركز فى قلب سيناء.

بينما يتكون التقسيم الإدارى للمركز من مدينة نخل "عاصمة المركز" و11 قرية هي: بئرجريد - التمد - الكنتلا - صدرالحيطان - النتيلة - الخفجة - السلام - البروك - اقرية - عين طويبه - وادى الحاج.